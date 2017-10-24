شينزو آبي.. هل يعدل الدستور؟

آدم تايلور- طوكيو

حقّق رئيس الوزراء شينزو آبي فوزاً مهماً في الانتخابات البرلمانية اليابانية يوم الأحد الماضي، لتحافظ بذلك كتلته الحاكمة على أغلبية يمكن أن تسمح له بالدفع في اتجاه تعديل دستور البلاد الذي يجنح عادة لتغليب السياسات السلمية.

ومع تواصل عملية فرز الأصوات يوم أمس الاثنين، أفاد التلفزيون العمومي «إن إتش كي» بأن حزب آبي «الحزب الديمقراطي الليبرالي» وشريكه الأصغر في التحالف «كوميتو» قد حصلا على 213 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، الذي يبلغ عدد مقاعده 465. وتؤكد هذه النتيجة من جديد الحنكة السياسية التي يتمتع بها آبي، البالغ 63 عاماً، والذي أكد قوته المستمرة في الحياة السياسية اليابانية على رغم تذبذب معدلات التأييد الشعبي.

وتقول «شيلا سميث»، المتخصصة في الشأن الياباني بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: «إن هذا فوز لآبي»، مضيفة أن الأغلبية الكبيرة تُظهر «تأييداً حقيقياً لزعامة آبي». ومن المتوقع أن يعزّز هذا الفوز الحاسم آمالَ آبي في سباق قادم على الزعامة داخل حزبه، وربما يرسّخ أيضاً مكانته في التاريخ. وإذا أكمل آبي ولايته التي تدوم أربع سنوات، فإنه سيظل في الزعامة خلال ألعاب طوكيو الأولمبية 2020، وسيصبح رئيس الوزراء الياباني الذي حكم البلاد لأطول فترة. غير أن أي محاولة لتعديل دستور اليابان لمرحلة ما بعد الحرب قد تصبح أيضاً هي تركته الأكثر إثارة للجدل. فبعد انتخابات الأحد، حافظ آبي وحلفاؤه على أغلبية الثلثين في كلا مجلسي البرلمان، اللازمة من أجل الدعوة إلى تعديلات دستورية.

والواقع أن آبي لطالما سعى إلى تعديل الفصل التاسع، الذي ينبذ الحرب، وإزالة الغموض المحيط بوضع الجيش الياباني، المعروف باسم «قوات للدفاع الذاتي». ولئن كان العديد من المحافظين يرون أن التعديل كان ينبغي أن يتم قبل وقت طويل، فإن الكثير من الناخبين ما زالوا أيضاً متشككين. كما أن الجارين كوريا الجنوبية والصين يشعران بقلق إزاء ما يعتبرانه عودة ممكنة ليابان ذات نزعة عسكرية.

وفي مقابلة مع تلفزيون «إن إتش كي» بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، أشار آبي إلى أنه سيدفع في اتجاه تعديل الدستور إذ قال: «إن الأحزاب الحاكمة مُنحت الأغلبية»، مضيفاً «واعتقدُ أن صوت الشعب يطلب منا أن نحقِّق تقدماً في السياسة ونحقِّق نتائج مع قاعدة سياسية مستقرة».