الطريق إلى حرب.. بالمصادفة!

دان دون لوس وجينا مكلوهلين وإلياس جرول*

تنتشر مخاوف داخل «البنتاجون» وخارجها من أن تؤدي التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى نشوب صراع بالمصادفة في شبه الجزيرة الكورية بسبب سوء تقدير محتمل أو خطأ فني. وخطر نشوب صراع لا يمكن تفاديه يؤججه زعيمان مندفعان مسلحان نووياً ويتبادلان علناً التهديدات، كما يحفز عليه أيضاً عدم التكافؤ الهش بين التفوق العسكري الساحق للولايات المتحدة والنظام المنعزل في بيونج يانج.

والحرب الكلامية في الآونة الأخيرة قد تستحث الخطى نحو نشوب صراع. فقد وُضعت القوات الأميركية الموجودة في المنطقة في حالة تأهب عالية. وصرح مصدر عسكري لمجلة «فورين بوليسي» بأنه بعد الاختبار الصاروخي الذي أجرته كوريا الشمالية في منتصف سبتمبر، تلقت سفينة حربية أميركية تقوم بالحراسة في بحر اليابان «أمر تنبيه» بأن تستعد لإطلاق صواريخ «توماهاوك» على أهداف في كوريا الشمالية. وذكر مسؤول سابق رفيع في وزارة الدفاع أن أمر الاستعداد لإطلاق الصواريخ «ليس شيئاً غريباً، ولكنه مؤشر مهم إلى حدٍ كبير على تصاعد احتمال استخدام صواريخ توماهوك». وأمر التنبيه هو في الأساس إخطار للقوات بأن تكون مستعدة في حالة صدور أمر لها بالتحرك. وبالنسبة لصواريخ «توماهاوك»، فهذا يعني إعداد السلاح وتوجيهه ناحية هدف. والسفن البحرية والغواصات في المنطقة مسلحة بعشرات الصواريخ.

وقد رفض مسؤولون عسكريون التكهن بالاحتمالات التي يمكن أن تتمخض عن إطلاق الصواريخ التي استخدمت هذا الصيف ضد مطار سوري استُخدم كقاعدة لإطلاق هجمات بالأسلحة الكيماوية. ويرى المسؤول البارز السابق في وزارة الدفاع أن كوريا الشمالية إذا أطلقت صواريخ على جزيرة جوام واليابان أو كوريا الجنوبية «يتعين بالتأكيد أن تكون صواريخ توماهاوك جاهزة في ظل تطور سريع الإيقاع، مثل هذا، إذا كان على الرئيس أو وزير الدفاع أن يتخذ قراراً بالرد على ضربة هجومية». وذكر مسؤولون عسكريون سابقون أن هذا قد لا يعني بالضرورة اقتراب وقوع عمل عسكري أميركي، بل يعني فحسب أن القادة يتخذون إجراءات احترازية ليكونوا مستعدين بمجموعة من الأسلحة إذا نشب صراع. ويرى المسؤولون السابقون أن الولايات المتحدة ستبحث على الأرجح الخيارات الأقل حدة، بما في ذلك الحرب الرقمية أو الحصار البحري قبل أن تفكر في إطلاق الصواريخ.

ويعتقد تيد جونسون، القائد البحري السابق والباحث الحالي في مركز «نيو أميركا» البحثي غير الحزبي، أن «الهدف من أمر التنبيه هو دفع القيادات إلى التفكير في المشكلات، وليس في الواقع فعل أي شيء سوى التفكير. وشن ضربة بصواريخ توماهاوك يبدو مشؤوماً، ولكنني أظن أن الأمر يتعلق بالرد بضربة سريعة إذا اتخذ رجل الصواريخ قراراً غير عقلاني، وأقدم على استفزاز صريح». وقد رفضت وزارة الدفاع التحدث عن خطط الطوارئ أو حال صواريخ «توماهاوك» أو أي أنظمة صاروخية أخرى في شمال شرق آسيا. وصرح مسؤول بأنه «يتعين على الجيش الأميركي أن يحافظ دوماً على حالة مرتفعة من الاستعداد للتصدي لأي تهديد، بما في ذلك تهديدات كوريا الشمالية».

ويأتي الأمر بتأهب القوات الأميركية في أعقاب سلسلة من الإطلاق الاستفزازي للصواريخ واختبار نووي أجرته كوريا الشمالية. ففي الثالث من يوليو، أطلقت بيونج يانج صاروخاً باليستياً عابراً للقارات بوسعه إصابة الأراضي الأميركية. وبعد شهرين، اختبرت أيضاً ما وصفته بأنه سلاح نووي حراري، وإذا صح زعم بيونج يانج، فهذا يعزز بشدة القوة التدميرية للترسانة النووية الكورية الشمالية. وبحلول سبتمبر، اشتبك الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في تنابز بالألقاب. وينتاب القلق ضباطاً سابقين كباراً في الجيش من أن يؤدي استخفاف واشنطن بكوريا الشمالية إلى إقدام بيونج يانج على عمل أكثر استفزازاً. وقد أعلن وزير الخارجية الكوري الشمالي الشهر الماضي أن كيم يفكر في إطلاق صاروخ مزود بقنبلة نووية على المحيط الهادي، وهو إجراء عدواني قد يؤدي إلى رد عسكري من واشنطن.