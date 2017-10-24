«المنتخب 33» !

محمد حامد (دبي)

كعادته يسجل البارسا حضوراً لافتاً في نهائيات كأس العالم «للمنتخبات»، فقد كان الفريق الكتالوني أقرب ما يكون إلى المنتخب الـ33 في أكثر من نسخة مونديالية، ويبدو أن الأمر سوف يتكرر في روسيا الصيف المقبل، في ظل كثرة عناصر برشلونة في صفوف المنتخبات المشاركة في المونديال، فقد يصل عددهم إلى 20 لاعباً يتوزعون على منتخبات أوروبية ولاتينية كبيرة.

فقد اعتمد منتخب إسبانيا طوال السنوات الماضية على عدد كبير من نجوم البارسا، وبلغ عددهم 8 عناصر أساسية في بعض الفترات، وخاصة في مرحلة الحصول على يورو مونديال 2010، ويورو 2012 ومن المتوقع أن يبلغ عددهم ما بين 4 إلى 6 عناصر في مونديال روسيا 2018، وهم إنييستا، وبيكيه، وألبا، وبوسكيتس، بالإضافة إلى إمكانية حصول روبيرتو، ودولوفيو على الفرصة.

وفي ألمانيا يظهر اسم حامي عرين البارسا تيرشتيجن، صحيح أنه ليس أساسياً نظراً لوجود العملاق مانويل نوير، ولكنه يظل موجوداً بقوة.

وبالانتقال إلى منتخب فرنسا فمن المتوقع أن تكون صفوفه في المونديال أكثر قوة دفاعاً وهجوماً، بوجود ثلاثي البارسا أومتيتي، ولوكاس دين، بالإضافة إلى الصاعد بقوة عثمان ديمبلي، والذي يسابق الزمن للعودة من الإصابة والمشاركة في المباريات من جديد، لكي يصبح لائقاً لدخول قائمة فرنسا المونديالية، وهي القائمة التي يتصارع عليها أفضل المواهب الكروية في أوروبا في الوقت الراهن.

وسوف يقدم برشلونة كلاً من جوميز وسيميدو لمنتخب البرتغال الذي تأهل للمونديال، تاركاً سويسرا تقرر مصيرها في الملحق، وبالانتقال إلى كرواتيا فإن اسم إيفان راكيتيتش يظل له بريقه وتأثيره في أداء منتخب بلاده، وسوف يتقرر مصير الكروات في الملحق الأوروبي.

وفي أميركا اللاتينية سوف تحلق الأرجنتين على جناحي أيقونة البارسا ليونيل ميسي، ومعه خافير ماسكيرانو، وقد تأهل منتخب «التانجو» بصعوبة بالغة إلى نهائيات روسيا 2018 على أكتاف ليو، وسط حالة من التفاؤل بقدرته على تحقيق الحلم الكبير بالظفر بالمونديال، أما منتخب أوروجواي فسوف يعتمد هجومياً كما جرت العادة على نجم وهداف البارسا لويس سواريز.