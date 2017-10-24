تسونجا يحرز لقب دورة إنتورب

إنتورب (أ ف ب)

أحرز الفرنسي جو ويلفريد تسونجا لقب دورة إنتورب البلجيكية الدولية في التنس بفوزه على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان 6-3 و7-5 في المباراة النهائية أمس

وكان تسونجا أحد أفراد منتخب بلاده الذي سيخوض نهائي كأس ديفيس الشهر المقبل أمام بلجيكا، خاض آخر مباراة نهائية له في دورة ليون مايو الماضي حيث توج بلقبه الثالث بعد دورتي روتردام ومرسيليا. وبإضافته اللقب الرابع في 2017، يكون هذا الموسم الأفضل في مسيرة تسونجا الذي رفع رصيده إلى 16 لقباً على العموم، وكان تسونجا غاب عن الملاعب في الأسابيع الأربعة الأخيرة لإصابة في ركبته.

واعتمد تسونجا على إرسالاته القوية وضرباته الأمامية الساحقة ليحسم المجموعة الأولى في مدى 33 دقيقة، لكنه واجه مقاومة من منافسه في المجموعة الثانية وتبادل اللاعبان كسر الإرسال قبل أن يقول الفرنسي كلمته في الشوط الحادي عشر، لينهي بعدها المباراة على إرساله.