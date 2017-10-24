سؤال.. أين ليبرون؟.. بـ25 ألف دولار

نيويورك (أ ف ب)

غرمت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لاعب نادي بوسطن سلتيكس كايري إيرفينج مبلغ 25 ألف دولار، لتوجهه بألفاظ «غير ملائمة» إلى أحد مشجعي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خلال مباراة الفريقين.

ووقع الجدال عند استراحة الشوطين خلال المباراة التي فاز فيها بوسطن 102-92، عندما توجه أحد مشجعي فيلادلفيا إلى إيرفينج بكلام ذكر فيه زميله السابق في كليفلاند كافاليررز ليبرون جيمس.

وأوضحت الرابطة أن «إيرفينج غرم 25 ألف دولار أميركي لاستخدامه كلمات غير ملائمة لدى رده على مشجع».

وانضم إيرفينج هذا الموسم إلى بوسطن في صفقة تبادل مع كليفلاند، وأفادت تقارير صحفية أنه طلب من ناديه السابق الرحيل سعياً للخروج من ظل النجم المطلق في كليفلاند، أي جيمس.

وتردد أن المشجع سأل إيرفينج أثناء خروجه إلى غرف تبديل الملابس للاستراحة «كايري، أين ليبرون؟»، وأقر اللاعب بأنه صاح في وجه المشجع، إلا إنه ورداً على سؤال عما إذا كان نادماً على ما قام به، أجاب «بالتأكيد لا».

من ناحية أخرى، سجل أندرو ويجينز رمية ثلاثية في الثواني الأخيرة ليفوز مينيسوتا تيمبرولفز 115-113 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحقق مينيسوتا انتصاره الثاني مقابل خسارة واحدة هذا الموسم واستفاد من تألق ويجينز وزميله كارل-أنطوني تاونز بعدما أحرز كل منهما 27 نقطة، كما نجح تاونز في متابعة 12 كرة مرتدة، وأضاف زميله جيف تيج 19 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة لزملائه.

وأنهى أنطوني المباراة برصيد 23 نقطة منها الرمية الرائعة قبل خمس ثوان من النهاية ليذيق ثاندر خسارته الثانية على التوالي، وبعد الظهور بشكل متواضع خلال الخسارة أمام يوتا جاز بدأ راسل وستبروك لاعب ثاندر المباراة بشكل متوسط قبل أن يحرز 31 نقطة في النهاية ويمرر عشر كرات حاسمة.