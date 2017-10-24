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مرسيدس.. نجمة رابعة على التوالي في يوم كلينتون وبولت

هاميلتون على بعد أسبوع من تاج الفورمولا-1
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تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أوستن (رويترز)

أحرز مرسيدس لقب الصانعين في بطولة العالم لسباقات فورمولا- 1 للسيارات للعام الرابع على التوالي، لكن يجب على لويس هاميلتون الانتظار لأسبوع آخر على الأقل لحسم لقب السائقين بعد فوزه بجائزة أميركا الكبرى على واحدة من حلباته المفضلة.

ويتطلع هاميلتون، الذي تسلم جائزة الفوز من بيل كلينتون الرئيس الأميركي السابق، لحسم اللقب في المكسيك الأسبوع المقبل، وأن يصبح أول سائق بريطاني يحرزه أربع مرات.

وعزز فوز سائق مرسيدس بجائزة أميركا الكبرى، للمرة الخامسة في ست سنوات على حلبة الأميركتين في أوستن، صدارته لبطولة العالم بفارق 66 نقطة عن سيباستيان فيتل سائق فيراري، وهناك 75 نقطة كحد أقصى للمنافسة عليها في السباقات الثلاثة المقبلة حتى النهاية.

وقال هاميلتون الذي أجرى يوسين بولت مقابلة معه على منصة التتويج وقلد حركة البطل الأولمبي عند الانتصار «أحب هذه الحلبة، أعتقد أنها واحدة من الحلبات المفضلة لدي الآن، تهنئة كبيرة للفريق، اجتهد العاملون في المصنع وهنا». وهذا الفوز 62 لهاميلتون في مسيرته والتاسع هذا الموسم.

ونال كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الثالث رغم أنه أنهى السباق في المركز الرابع خلف ماكس فرستابن سائق رد بول الذي تجاوز السائق الفنلندي بشكل رائع لكنه حصل على عقوبة بإضافة خمس ثوان إلى زمنه ليتراجع للرابع. ... المزيد
     
 

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