هاميلتون على بعد أسبوع من تاج الفورمولا-1

أوستن (رويترز)
أحرز مرسيدس لقب الصانعين في بطولة العالم لسباقات فورمولا- 1 للسيارات للعام الرابع على التوالي، لكن يجب على لويس هاميلتون الانتظار لأسبوع آخر على الأقل لحسم لقب السائقين بعد فوزه بجائزة أميركا الكبرى على واحدة من حلباته المفضلة.
ويتطلع هاميلتون، الذي تسلم جائزة الفوز من بيل كلينتون الرئيس الأميركي السابق، لحسم اللقب في المكسيك الأسبوع المقبل، وأن يصبح أول سائق بريطاني يحرزه أربع مرات.
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وقال هاميلتون الذي أجرى يوسين بولت مقابلة معه على منصة التتويج وقلد حركة البطل الأولمبي عند الانتصار «أحب هذه الحلبة، أعتقد أنها واحدة من الحلبات المفضلة لدي الآن، تهنئة كبيرة للفريق، اجتهد العاملون في المصنع وهنا». وهذا الفوز 62 لهاميلتون في مسيرته والتاسع هذا الموسم.
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