انتخاب حريز المر عضواً في «دولي» الزوارق السريعة

دبي (الاتحاد)
انتخب حريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للزوارق السريعة «يو أي إم» الذي يتخذ من إمارة موناكو مقراً له، وذلك خلال انعقاد الاجتماع رقم 90 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي «الكونجرس» أمس الأول في مدينة بودفا بجمهورية الجبل الأسود بعد أسبوع حافل من المناقشات والمداولات بين الأعضاء في مختلف اللجان.
ونال ممثل الإمارات ثقة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الاتحاد الوطنية في الانتخابات، محرزاً أعلى نسبة أصوات بحضور ممثلي أكثر من 80 دولة من مختلف قارات العالم.
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ويعد ابن حريز من القيادات الشابة التي أثبتت نجاحاً في مختلف الميادين والساحات وصقلت من خلال التجارب، حيث يشغل حالياً إلى جانب رئاسة اتحاد الرياضات البحرية منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم والنائب الأول لرئيس اللجنة المنظمة، مدير طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، ويشغل منصب عضو في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأيضاً عضوية مجلس إدارة نادي دبي الدولي لأصحاب الهمم.
وأبدى حريز المر محمد بن حريز سعادته الكبيرة بانتخابه، متمنياً أن يسهم وجوده في تشكيل إضافة جديدة، موجهاً الشكر للجميع على الثقة الكبيرة، وقال: الإمارات باتت اليوم من أهم الاتحادات في المنطقة؛ نظراً لدورها الحيوي والكبير في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية في أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة، إضافة إلى دخول معترك المشاركة بكل قوة، مما جعل الأسهم ترتفع بصورة كبيرة وجعل ثقة العالم بنا كبيرة، وهذا ما ظهر في حصاد الأصوات الكبير الذي نلته في الانتخابات، مشيداً في هذا الخصوص بجهود الوفد وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، والذي يمتلك علاقات واسعة في المؤسسة الدولية من خلال عمله الطويل فيها كعضو في لجنة الزوارق السريعة -الكومنوف- وأيضاً ثقة الدكتور رافائيللي كيولي، رئيس الاتحاد الدولي.