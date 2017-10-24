انتخاب حريز المر عضواً في «دولي» الزوارق السريعة

دبي (الاتحاد)

انتخب ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز، ‬رئيس ‬اتحاد ‬الرياضات ‬البحرية، ‬عضواً ‬في ‬مجلس ‬إدارة ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للزوارق ‬السريعة ‬«يو ‬أي ‬إم» ‬الذي ‬يتخذ ‬من ‬إمارة ‬موناكو ‬مقراً ‬له، ‬وذلك ‬خلال ‬انعقاد ‬الاجتماع ‬رقم ‬90 ‬للجمعية ‬العمومية ‬للاتحاد ‬الدولي ‬«الكونجرس» ‬أمس ‬الأول ‬في ‬مدينة ‬بودفا ‬بجمهورية ‬الجبل ‬الأسود ‬بعد ‬أسبوع ‬حافل ‬من ‬المناقشات ‬والمداولات ‬بين ‬الأعضاء ‬في ‬مختلف ‬اللجان.

ونال‎ ‬ممثل الإمارات ‬ثقة ‬كبيرة ‬من ‬أعضاء ‬الجمعية ‬العمومية ‬وممثلي ‬الاتحاد ‬الوطنية ‬في ‬الانتخابات، ‬محرزاً ‬أعلى ‬نسبة ‬أصوات ‬‬بحضور ‬ممثلي ‬أكثر ‬من ‬80 ‬دولة ‬من ‬مختلف ‬قارات ‬العالم.

وأكد‎ ‬انتخاب ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز ‬المكانة ‬المتميزة ‬التي ‬تحظى ‬بها ‬الإمارات ‬في ‬الخريطة ‬الدولية للرياضات ‬البحرية، ‬حيث ‬تتصدر ‬دائماً ‬المشهد ‬في ‬الأنشطة ‬والفعاليات ‬من ‬خلال ‬تنظيم ‬العديد ‬والكثير ‬من ‬الفعاليات ‬والأحداث ‬في ‬سباقات ‬الزوارق ‬السريعة.

ويعد‎ ‬‬ابن ‬حريز ‬من ‬القيادات ‬الشابة ‬التي ‬أثبتت ‬نجاحاً ‬في ‬مختلف ‬الميادين ‬والساحات ‬وصقلت ‬من ‬خلال ‬التجارب، ‬حيث ‬يشغل ‬حالياً ‬إلى ‬جانب ‬رئاسة ‬اتحاد ‬الرياضات ‬البحرية ‬منصب ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬والنائب ‬الأول ‬لرئيس ‬اللجنة ‬المنظمة، ‬مدير ‬طواف ‬دبي ‬الدولي ‬للدراجات ‬الهوائية، ‬ويشغل ‬منصب ‬عضو ‬في ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬وأيضاً ‬عضوية ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬لأصحاب ‬الهمم.

وأبدى‎ ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز ‬سعادته ‬الكبيرة ‬بانتخابه، متمنياً ‬أن ‬يسهم ‬وجوده ‬في ‬تشكيل ‬إضافة ‬جديدة، موجهاً ‬الشكر ‬للجميع ‬على ‬الثقة ‬الكبيرة، وقال‎: ‬الإمارات ‬باتت ‬اليوم ‬من ‬أهم ‬الاتحادات ‬في ‬المنطقة؛ ‬نظراً ‬لدورها ‬الحيوي ‬والكبير ‬في ‬استضافة ‬وتنظيم ‬كبرى ‬البطولات ‬العالمية ‬في ‬أبوظبي ‬ودبي ‬والفجيرة ‬والشارقة، ‬إضافة ‬إلى ‬دخول ‬معترك ‬المشاركة ‬بكل ‬قوة، ‬مما ‬جعل ‬الأسهم ‬ترتفع ‬بصورة ‬كبيرة ‬وجعل ‬ثقة ‬العالم ‬بنا ‬كبيرة، ‬وهذا ‬ما ‬ظهر ‬في ‬حصاد ‬الأصوات ‬الكبير ‬الذي ‬نلته ‬في ‬الانتخابات، ‬مشيداً ‬في ‬هذا ‬الخصوص ‬بجهود ‬الوفد ‬وأحمد ‬إبراهيم ‬محمد ‬نائب ‬رئيس ‬اتحاد ‬الإمارات ‬للرياضات ‬البحرية، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لنادي ‬الفجيرة، ‬والذي ‬يمتلك ‬علاقات ‬واسعة ‬في ‬المؤسسة ‬الدولية ‬من ‬خلال ‬عمله ‬الطويل ‬فيها ‬كعضو ‬في ‬لجنة ‬الزوارق ‬السريعة ‬-الكومنوف- ‬وأيضاً ‬ثقة ‬الدكتور ‬رافائيللي ‬كيولي، ‬رئيس ‬الاتحاد ‬الدولي.