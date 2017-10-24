«التجديف» يبحر بطموحاته في «عربية تونس»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية اتحاد الشراع والتجديف الحديث ومجلس الشارقة الرياضي، يستعد منتخب التجديف للمشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة التي تقام في العاصمة التونسية، اعتباراً من الخميس المقبل، بمشاركة عشرة منتخبات عربية هي الإمارات، الجزائر، مصر، العراق، السودان، لبنان، المغرب، السعودية، البحرين والدولة المستضيفة تونس.

ويسعى منتخبنا الذي يمثل أغلب لاعبيه من نادي الحمرية إلى تحقيق نتائج أفضل من التي حققها في النسخة الماضية، حيث حل رابعاً برصيد ميدالية ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين.

ويمثل الإمارات في البطولة كل من اللاعبين حمد المطروشي وخميس غانم الشامسي وأحمد خميس الحمادي وحميد حسن المطروشي ومبارك الياسي، بالإضافة إلى وجود وحضور رئيس الوفد سالم غانم الشامسي وماجد سعيد المهيري المشرف العام، ومصطفى عباس إداري الفريق.

وأعرب سالم الشامسي، رئيس الوفد، عن أمله في أن يتمكن منتخب الإمارات من تحقيق نتائج إيجابية في النسخة الحالية، خاصة مع التحضيرات المكثفة والجهود التي قام بها المنتخب من أجل التحضير والتجهيز للبطولة، وقال: «منتخبنا في أفضل جاهزية وأتم استعداد من أجل المشاركة، هدفنا تحقيق مركز أفضل من المركز الذي حققناه في آخر نسخة للبطولة، ونسعى إلى التمثيل المشرف والأفضل للإمارات بين جميع المشاركين».

وكشف الشامسي عن صعوبة البطولة والمنافسة بشكل عام، خاصة مع مشاركة دول عديدة، وحضور أسماء ذات خبرة وتاريخ في هذه الرياضة، وقال: «المنافسة ستكون قوية بكل تأكيد، ولن تكون سهلة أبدا، نتمنى أن يكون التوفيق حليف لاعبينا».

وتوجه عبد الله العبيدلي، أمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالشكر الجزيل إلى مجلس الشارقة الرياضي، وإلى نادي الحمرية الذي يشارك منتخب التجديف من لاعبيه، وأكد أهمية المشاركة الحالية التي تصب، بالإضافة إلى المنافسة والتحدي، في إطار التجهيز والإعداد بالنسبة للاعبي المنتخب، متوقعاً أن يكون حضور أبناء الإمارات لافتاً في منصة التتويج.