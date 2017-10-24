انطلاقة قوية لـ «بطل الإمارات» للشراع الحديث

مصطفى الديب (أبوظبي)

أسفرت نتائج الجولة الأولى من بطولة «بطل الإمارات للشراع الحديث» عن تصدر نادي عمان للإبحار الشراعي لأكثر من فئة، حيث تفوق محمد القاسمي في فئة الأوبتيمست، وحل ثانياً في نفس الفئة المعتصم سري من النادي نفسه، فيما جاء ايزالك سكوت من نادي زوارق دبي في المركز الثالث.

وتصدر بحارة نادي عمان فئة الأوبتمست للصغار، وجاء أسامه الزاديالي في المركز الأول، وفي تحدي الأوبتمست البنات جاءت بحارة نادي دبي البحري ماثيلدا أولد مان في المركز الأول، وحلت ضحا البشر من نادي أبوظبي للرياضات الشراعية ثانية وجوين ستين من نادي زوارق دبي ثالثة.

أما فئة الليزز 4.7 فقد كانت الصدارة من نصيب بحار نادي عمان زكريا الوهيبي، وحل ثانيا سيف سعيد المنصوري بحار نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وجاء ثالثا عدنان المصعبي من نادي عمان أيضاً.

وتصدر بحار نادي زوارق دبي أوليفر هيل فئة الليزر راديال وحل العماني مصعب الهادي ثانياً، فيما جاء ثالثاً بحار نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عيسى سلطان المنصوري.

واختتمت منافسات الجولة الأولى بفئة الليزر ستاندرد وفاز بحار نادي عمان حسين الجابري بلقب الجولة، وحل ثانياً زميله في النادي أحمد الوهيبي، وجاء ثالثاً بحار نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سيف إبراهيم خميس الحمادي.

أقيمت الجولة الأولى من البطولة بمشاركة خمسة أندية، هي ‫نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت‬، ونادي تراث الامارات‬، ونادي الحمرية‬، ونادي زوارق دبي،‬ ونادي عمان للإبحار الشراعي، ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الذي يقام السبت المقبل على كورنيش العاصمة أبوظبي لمسافة سبعة أميال، ويتوقع أن يجمع السباق نخبة البحارة في الدولة.