«أحداث الطائرة» تحيل «واقعة النهائي» إلى «الدولي»

أسامة أحمد (دبي)

قررت لجنة الأحداث باتحاد الكرة الطائرة في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس، برئاسة مبارك حارب زويد، نائب رئيس اللجنة إحالة واقعة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بين العين وبني ياس إلى الاتحاد الدولي لإبداء الرأي القانوني، وبالتالي انتظار رد الاتحاد في هذه الواقعة التي تعد الأولى في الإمارات، والتي هي نادر حدوثها في العالم.

وأوضح مبارك حارب زويد عضو مجلس ادارة الاتحاد نائب رئيس لجنة الأحداث، أن لجنة الحكام استعرضت قبل اجتماع لجنة الأحداث كل تفاصيل «الاستبدال الاستثنائي» الذي أثار الجدل في المباراة النهائية، ورفعت تقريرها إلى اللجنة.

وقال: طاقم تحكيم النهائي، والذي ضم الدوليين حامد الروسي ومحمد أحمد الشامسي وإبراهيم دادي، أكد عدم وضوح قواعد اللعبة وتفسيراتها، وخصوصا أن الواقعة سابقة في الإمارات.

وأشار زويد إلى أن لجنة الأحداث حرصت أن تكون قراراتها متسقة ومواكبة مع القواعد الدولية للعبة، وإعطاء كل ذي حق حقه وفق اللوائح الدولية، وخصوصا أن الاتحاد الدولي للطائرة أعلى سلطة للعبة في العالم.

وأكد أن هناك اختلافا في الترجمة بين النصين العربي والانجليزي للمادة 15/‏‏7 مثار الجدل في نهائي أولى بطولات الموسم.

وقال: إن الاتحاد الدولي له 5 لغات رسمية هي الانجليزي والفرنسي والإسباني والروسي والعربي، وفي حال الاختلاف في الترجمة بين هذه اللغات يعتمد على النص الانجليزي.ترأس اجتماع لجنة الأحداث مبارك حارب زويد نائب رئيس اللجنة، نظراً لسفر رئيس اللجنة الدكتور أحمد المطوع إلى الخارج بحضور حيي البدواوي رئيس لجنة الحكام وعلي الفلاسي، الأمين العام المساعد، ومحمد الخوري عضو اللجنة.