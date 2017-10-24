312 لاعباً في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق الخميس بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو 2017 التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد المصارعة والجودو وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو «IJF»، وتستمر ثلاثة أيام، في صالة آرينا، بمشاركة 50 دولة يمثلها 312 لاعباً ولاعبة، منها ست دول عربية هي الإمارات المستضيفة للحدث للمرة التاسعة، ومصر والمغرب والأردن ولبنان والسودان الذي يشارك للمرة الأولى.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بطموحات كبيرة على الرغم من غياب نجمه الأولمبي سيرجيو توما للإصابة، بينما تصل الوفود المشاركة في الحدث ومسؤولي الاتحاد الدولي للجودو اليوم، وأكملت اللجنة المنظمة العليا برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، كل الترتيبات المتعلقة بالبطولة.

وعقد مؤتمر صحفي أمس الأول، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة بمقر الاتحاد في أبوظبي.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد باستضافة البطولة في كلمة ألقاها نيابة عنه ناصر التميمي، جدد فيها الشكر والعرفان لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لرعايته للبطولة، كما رحب بضيوف البلاد من الأشقاء والأصدقاء، وثمن إشراف ودعم مجلس أبوظبي الرياضي على البطولة، بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس، الداعم الأساسي للاتحاد، مؤكداً حرص اللجنة على تواصل النجاحات التنظيمية بعدما ارتفع عدد الدول المشاركة في البطولة إلى 50 دولة، متمنياً للجميع طيب الإقامة وللبطولة النجاح ترجمة لثقة الاتحاد الدولي للجودو.