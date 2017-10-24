سيف يصعد «على عجل»

أم القيوين (الاتحاد)

واصل دراج النادي العربي الموهوب عبد الله جاسم سيف، الصاعد لسلم النجومية تألقه في السباقات التي ينظمها اتحاد الدراجات، وفاز بجدارة ببطولة السباق الذي أقيم في أم القيوين لمسافة 30 كم وشهد مشاركة 69 دراجاً من 16 نادياً.

وجاء فوز عبد الله جاسم ببطولة السباق، بعد نجاحه رغم شدة المنافسة بين الدراجين في الانفراد بصدارة السباق والدخول إلى خط النهاية منفرداً بزمن قدره 50 دقيقة و15 ثانية، وحل في المركز الثاني دراج شباب الأهلي دبي حمد عبد الرزاق الجسمي، فيما جاء ثالثاً لاعب نادي التعاون راشد المنصوري.

وفي سباق الإناث لمسافة 30 كم تصدرت اللاعبة الصاعدة صفية مختار الصايغ السباق بجدارة ونجحت في الفوز بالمركز الأول متقدمة عن مها خالد الوصيفة، توج الفائزين عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد والملازم هاني الحمر من شرطة أم القيوين.