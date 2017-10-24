«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق قوانين الألعاب البارالمبية باللغة العربية

فرانكفورت (الاتحاد)

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق كتب «قوانين الألعاب البارالمبية» باللغة العربية والموجهة لفئة أصحاب الهمم، وذلك من خلال اتفاقية الشراكة التي وقَّعتها مع اللجنة البارالمبية الدولية، وبالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم. وجاء الإطلاق خلال مشاركة المؤسَّسة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي في ألمانيا.

وتهدف المؤسَّسة من خلال مشروع ترجمة «قوانين الألعاب البارالمبية» إلى ترسيخ دورها الرائد في مجال تعزيز مسارات نشر ونقل المعرفة، وإتاحتها للفئات كافة بما فيها «أصحاب الهمم» الذين يعدُّون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. كما يأتي المشروع انطلاقاً من إيمان المؤسَّسة بأهمية دعم البرامج والمبادرات التي تصب في مصلحة أفراد المجتمع كافة.

وتسعى المؤسسة عبر الشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم، إلى تأكيد دورها المجتمعي والإسهام بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الداعمة التي تدعم أصحاب الهمم، وتوفر لهم كافة التسهيلات في جميع المجالات، بما يسهم في دمجهم مع بقية أفراد المجتمع. وتجسِّد الشراكة جزءاً من مشاريع المؤسسة لتعزيز مكانة اللغة العربية ودعم المحتوى العربي في الفضاء الإلكتروني، وخاصة الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «المشروع يواكب توجُّهات القيادة الرشيدة الحريصة على توفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات لفئة أصحاب الهمم في جميع المجالات، ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم وقادرين على الاندماج بسهولة ويسر». وتشمل مجموعة الكتب الخاصة بالقوانين ترجمة لـ 23 قانوناً للألعاب البارالمبية المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية، وشملت الكتب قوانين الرياضات التالية: ألعاب القوى، رفعات القوة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، كرة السلة بالكراسي المتحركة، كرة الطائرة من الجلوس، كرة الهدف، البوشيا، كرة قدم سباعي، الجودو، سباق القوارب، الدراجات (مضمار + طرق)، الفروسية، المبارزة على الكراسي، الرقص على الكراسي، كرة قدم خماسي (للمكفوفين)، الرماية بالسهم، تنس طاولة، السباحة، التجديف، الرماية، الأشرعة، الريشة الطائرة، الرجبي، وتنس أرضي بالكراسي المتحركة.