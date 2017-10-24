الريف الفرنسي يجهز خالد القاسمي لـ «رالي ويلز»

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي استعداداته لمنافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات في ويلز، على متن السيتروين سي 3 بليو. آر. سي في الريف الفرنسي، رفقة ملاحه كريس باترسون وتشابه المنطقة في تضاريسها مراحل رالي ويلز، ويتطلع القاسمي لخوض غمار الرالي البريطاني الذي ينطلق الخميس المقبل بعد غياب دام سبع سنوات!

وقال الشيخ خالد القاسمي: آخر مشاركة لي ويلز كانت عام 2010، سأتعامل معه كرالي جديد كلياً علي ومن المعروف أن ويلز من أصعب الراليات في روزنامة بطولة العالم كون تضاريسه قاسية وأجواؤه غير متوقعه ولكنها عادةً ما تكون أجواء ماطرة ومراحله موحلة وزلقة جداً.

وتابع: أنهينا تجارب جيدة في فرنسا ولكن الساعة الأخيرة كانت صعبة جداً بسبب المطر الغزير وكان من الصعب السيطرة على السيارة عند السرعات العالية، ولكن عموماً كانت تجاربنا جيدة جداً.

وختم خالد بن فيصل قائلاً: «سأعتمد بشكل كبير على خبرة الفريق في تحضير السيارة مع إعدادات ومعايير ضبط تتناسب مع أسلوب قيادتي في مثل ظروف رالي ويلز الصعبة».

يتألف رالي ويلز لهذا العام من 21 مرحلة موحلة تمر في طرقات ملتوية ضيقة تحفها أشجار الغابات العاتية من الجهتين، ويبدأ الرالي الذي يتخذ من ديسايد مقراً له يوم الخميس مع التجارب الرسمية (شيكداون) في الصباح تليها في المساء المرحلة الخاصة الأولى وهي ليلية تستخدم فيها المصابيح الكاشفة.