وزيرة الرياضة التونسية تتحدث في ندوة «دبي الإبداع»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عن مشاركة ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية في ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي التي تنظمها الجائزة أول نوفمبر المقبل في فندق فيرساتشي تحت شعار «تمكين المرأة في الرياضة».

وتتحدث الوزيرة التونسية في الجلسة الثانية للندوة في محاضرة بعنوان «دور المرأة في المنظمات الرياضية» وتتضمن محاور الجلسة تسليط الضوء على دور الأسرة والمجتمع في تكوين الشخصية وتمكينها، وكذلك نصائح وإرشادات لتمكين المرأة في المنظمات الرياضية، وهي أول وزيرة عربية للرياضة تتحدث في ندوة تنظمها الجائزة في الدولة.

وتكمن أهمية مشاركة الوزيرة كمتحدثة رسمية في الندوة كونها تتولى مسؤولية قطاع مهم وحيوي في تونس التي تتميز دائماً بتفوق رياضياتها في المحافل الرياضية الدولية، كما تتميز تونس بقاعدة واسعة من ممارسات الرياضة سواء على مستوى الهواية أوالتنافس، كما أن الوزيرة تمتلك سيرة مهنية مميزة في مجال الأعمال المجتمعية بنوعيها المرتبطة بالرياضة وغير المرتبطة بالرياضة، مما يحقق هدف الجائزة من خلال تنظيم الندوة، وهو استعراض النماذج الناجحة في مجال تمكين المرأة ودعم الجهود التي تحقق هذا الهدف. تشغل الشارني منصب وزيرة شؤون الشباب و الرياضة منذ 27 أغسطس 2016، إلى جانب مناصب وظيفية شغلتها سابقاً قبل توليها منصب الوزارة، ومن أبرزها، كاتبة الدولة مكلفة بملف شهداء و جرحى الثورة من 06 فبراير 2015 إلى 12 مايو 2016.