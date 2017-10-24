استقبال بالورود لبعثة منتخبنا للكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

حظيت بعثة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج باستقبال حافل بالورود في مطار أبوظبي الدولي، عقب عودتها من العاصمة الأردنية عمان والفوز بالمركز الثالث البرونزي في الترتيب العام للبطولة العربية التاسعة، التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان، وحصل منتخبنا على 10 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين في أول مشاركة خارجية عربية، وأهدت البعثة الإنجاز للقيادة الرشيدة.

تقدم المستقبلين عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ومحمد سالمين الجابري ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وخالد محمد السويدي عضو مجلس الإدارة ومريم سالم القبيسي وعدد من المسؤولين الرياضيين وأسر اللاعبين الذين قدموا التهنئة للأبطال بالإنجاز الرياضي العربي الرائع والمشرف.

جاء الاستقبال أنيقاً ووردياً يليق بما حققه الأبطال خلال أول مشاركة عربية خارجية، مما يسهم في دفع مسيرة اللعبة وتطورها عبر الكوكبة الشابة التي أكدت سلامة القاعدة التي تمثل المستقبل المشرق للعبة.

ضمت بعثة المنتخب التي رأسها فهد خلفان العبدولي عضو مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني الذي ضم المدربين ياسر رامز عامر ويوسف بن جنة وإداري البعثة سلطان راشد 6 لاعبين هم: سعيد محمد القبيسي وفارس محمد المنهالي، علي عاصم الخاجة، منصور أحمد المنصوري، عبيد الكعبي، محمد نعيم الأنصاري والذين قدموا مستويات فنية كانت مكان إشادة من الجميع في أول ظهور للمنتخب.

ونقل ياسر سالم الساعدي تحيات وإشادة عبدالله سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، معرباً عن سعادتهم البالغة في مجلس الإدارة بما حققه أبطال الإمارات من إنجاز يضاف إلى سجل رياضة الإمارات التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة، مؤكداً أن البداية الصحيحة تؤكد ثمار التخطيط السليم والجهد الكبير الذي بذل خلال الفترة القصيرة الماضية من عمر الاتحاد الذي أشهر مؤخراً، وتفوق نجوم الإمارات على أنفسهم خلال المشاركة الأولى، مما يضعهم ضمن المنتخبات المتميزة في مجال اللعبة سيراً على درب التميز والإنجازات خلال الفترة القادمة بإذن الله.وثمن عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي تألق المنتخب خلال مشاركته الأولى في البطولة العربية التاسعة، وأكد أن توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ترتكز على الاهتمام المستمر بالاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز قدراته وإمكانياته، فضلاً على توفير كل مساحات التميز والإبداع للرياضيين في مختلف المجالات ومنها قطاع الرياضة، مجدداً الإشادة بجهود اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي على الرغم من حداثة إشهار الاتحاد الذي جاءت بدايته الصحيحة بما يتماشى مع خطط وبرامج مجلس أبوظبي الرياضي المستقبلية.