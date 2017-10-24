«يويفا» يغُرم سيلتيك وسان جيرمان وبازل

لندن (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي «يويفا» غرامة مالية على سيلتيك وباريس سان جيرمان، بسبب شغب جماهيرهما خلال لقاء الفريقين في دوري الأبطال الشهر الماضي، وغرمت لجنة الانضباط بالاتحاد القاري سيلتيك 10 آلاف يورو «11700 دولار»، بسبب اقتحام أحد المشجعين للملعب ومحاولته ركل كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، خلال الخسارة على ملعبه 5-صفر في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بدور المجموعات، وركض المشجع نحو المهاجم الفرنسي، بينما كان الفريق الاسكتلندي يستعد لركلة البداية عقب الهدف الثالث، قبل أن يمسكه رجال الأمن ويصطحبونه إلى خارج الملعب.وتم تغريم سان جيرمان 5 آلاف يورو، بسبب تلفيات ألحقتها جماهيره بملعب سيلتيك وتحطيم المقاعد.كما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة تغريم بازل السويسري 12 ألف يورو عقب إشعال جماهيره لألعاب نارية، خلال مباراته أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالمجموعة الأولى الشهر الماضي.