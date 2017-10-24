مونتيري يعزز صدارة «المكسيكي»

مكسيكو سيتي (د ب أ)

عزز نادي مونتيري صدارته الدوري المكسيكي، بينما حقق نادي شيفاز جوادالاخارا الانتصار الأول له في آخر 6 مراحل من الدوري المكسيكي، التي لم يذق فيها طعم الانتصارات، بعد أن حقق الفريقان الفوز في مباراتيهما بالمرحلة الـ14 من المسابقة، تغلب مونتيري 1/‏‏صفر على ضيفه بوماس أونام وسجل هدفه الوحيد اللاعب أفيليس هورتادو بعد ساعة من اللعب، ليرفع رصيده إلى النقطة 30، متفوقاً عن أقرب ملاحقيه كلوب أميركا (26 نقطة) وتيجريز (25 نقطة). وتقدم هورتادو إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب هدافي الدوري المكسيكي، برصيد 8 أهداف، خلف الأرجنتيني ماورو بوسيلي، نجم ليون، المتصدر بـ9 أهداف.

ويتساوى هورتادو في رصيد الأهداف مع كل من البيروفي راؤول رويدياز، لاعب موريليا، والإكوادوري إينر فالنسيا، لاعب تبجريز، والمكسيكي فيكتور جوزمان، لاعب باتشوكا.

وفي المباراة الثانية، فاز شيفاز جووادالاخارا 3/‏‏ 2 على مضيفه فيراكروز. ورغم التقدم بهدفين نظيفين عن طريق مايكل بينيتيز ورودولفو بيزارو، عانى الضيوف كثيراً من أجل حسم نتيجة المباراة لصالحهم. وانتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني وتمكنوا من إدراك التعادل بأقدام الأرجنتيني دانيل فيالفا، وكريستيان مينديز، ولكنهم في النهاية لم يتمكنوا من الحفاظ على التعادل، وذلك بعد أن نجح لاعب شيفاز، خافيير لوبيز، أحد أبرز نجوم اللقاء، في تسجيل الهدف الثالث.

وبهذا الفوز رفع شيفاز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ15 متقدماً على متذيلي الترتيب بويبلا وكويريتارو وبوماس أونام.