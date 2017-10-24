سكولاري يقترب من الرحيل عن جوانزو

جوانزو (أ ف ب)

قاد المدرب البرازيلي فيليبي سكولاري، فريقه جوانزو إيفرجراند الصيني، إلى لقب الدوري المحلي للعام الثالث على التوالي، قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بيد أنه من المحتمل أن يترك منصبه بعد انتهاء عقده.

وحقق المدرب السابق لمنتخبات البرازيل والبرتغال والكويت وفريق تشيلسي الإنجليزي، نتائج رائعة مع ممثل مدينة كانتون الصينية، وقاده إلى 7 القاب في عامين ونصف العام، على الرغم من موازنة أقل فرعونية من بقية الأندية المنافسة.

وتابع سكولاري مباراة فريقه أمام جيجو جيتشنغ (5-1) من المدرجات بسبب الإيقاف، بيد أنه نزل إلى أرضية الملعب في نهايتها، وحمله اللاعبون بحماسة احتفالا بالتتويج.

وقال مساعده باولو تورا في تصريح نقلته صحيفة «أورينتال سبورتس دايلي»: «جميع المشجعين الذين يساندون إيفرجراند يتعين عليهم شكره على إحراز 7 ألقاب في مدى عامين ونصف العام».

ولم يتم حتى الآن أي إعلان رسمي عن مصير سكولاري، بيد أن وسائل الإعلام الصينية تتوقع رحيله عن النادي، متطرقة إلى اسمي الإيطالي كارلو انشيلوتي وتوماس توخيل لخلافته.

وتابع تورا: «اليوم مختلف، الفوز بلقب (في الصين) ليس له مثيل كما كان في السابق»، مضيفاً: «أولاً يجب الإشادة بالمدرب والنادي. تابعنا طرق الأندية الأوروبية المحترفة. ولدينا فريق رائع».

وتسلم سكولاري الإدارة الفنية لجوانزو في 4 يونيو 2015، خلفاً للإيطالي فابيو كانافارو، وقاده إلى لقب الدوري أعوام 2015 و2016 و2017، ودوري أبطال آسيا عام 2015، والكأس السوبر الصينية عامي 2016 و2017، وكأس الصين عام 2016.