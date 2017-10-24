بايرن يفقد مولر 6 أسابيع

برلين (أ ف ب)

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر، قد يبتعد عن الملاعب 6 أسابيع بسبب الإصابة، ما يضع النادي البافاري أمام احتمال غيابه وقلب الدفاع ماتس هوملز، عن المواجهتين المرتقبتين هذا الأسبوع ضد لايبزيج في الكأس والدوري المحليين.

وتعرض مولر لإصابة بتمزق عضلي بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني ضد هامبورج (1-صفر) السبت، قبل أن يغادر الملعب بعدها بعشر دقائق. وفي المباراة نفسها، تعرض هوملز لإصابة في الكاحل.

ولم يؤكد النادي البافاري، بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية، والذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب البوندسليجا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، وضع إصابة اللاعبين بشكل رسمي بعد.

ويلتقي بايرن مع لايبزيج، وصيف الموسم الماضي، في الدور الثاني من كأس ألمانيا غداً، والسبت في المرحلة العاشرة من الدوري.

وحمل مولر شارة قائد الفريق في غياب حارس المرمى الدولي مانويل نوير، الذي يتوقع غيابه حتى مطلع السنة المقبلة، بعدما خضع في سبتمبر لعملية جراحية لمعالجة كسر في القدم، هي الثانية له منذ أبريل الماضي. وأبرز الجناح الهولندي لبايرن أريين روبن حاجة فريقه إلى جهود مولر، لا سيما أن الفريق سيحل خلال أسبوعين، ضيفاً على دورتموند في قمة ضمن الدوري المحلي.

وقال روبن: الأمر مقلق دائماً عندما يغيب أحد الكبار، لا نريد حصول هذا الأمر حالياً، توماس هو قائدنا ولاعب مهم في صفوفنا.