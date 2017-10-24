بايرن يفقد مولر 6 أسابيع

برلين (أ ف ب)
كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر، قد يبتعد عن الملاعب 6 أسابيع بسبب الإصابة، ما يضع النادي البافاري أمام احتمال غيابه وقلب الدفاع ماتس هوملز، عن المواجهتين المرتقبتين هذا الأسبوع ضد لايبزيج في الكأس والدوري المحليين.
وتعرض مولر لإصابة بتمزق عضلي بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني ضد هامبورج (1-صفر) السبت، قبل أن يغادر الملعب بعدها بعشر دقائق. وفي المباراة نفسها، تعرض هوملز لإصابة في الكاحل.
|
ويلتقي بايرن مع لايبزيج، وصيف الموسم الماضي، في الدور الثاني من كأس ألمانيا غداً، والسبت في المرحلة العاشرة من الدوري.
|
وقال روبن: الأمر مقلق دائماً عندما يغيب أحد الكبار، لا نريد حصول هذا الأمر حالياً، توماس هو قائدنا ولاعب مهم في صفوفنا.