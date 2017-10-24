انتفاضة «فريولي» تنقذ اليوفي

روما (أ ف ب)

ازداد الضغط على مدرب ميلان فينتشنزو مونتيلا، بعد التعادل المخيب لفريقه ميلان أمام ضيفه جنوى من دون أهداف، فيما استعاد يوفنتوس حامل اللقب توازنه بفوز كبير، حققه بعشرة لاعبين على مضيفه أودينيزي 6-2، بفضل ثلاثية للألماني سامي خضيرة الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

على ملعب «سان سيرو»، تواصلت معاناة ميلان على رغم الأموال الطائلة التي أنفقها هذا الموسم، مالكه الجديد رجل الأعمال الصيني لي يونج هونج، والبالغة 230 مليون يورو.

ودخل ميلان إلى مباراته وضيفه جنوى الذي لم يحقق سوى فوز يتيم هذا الموسم، وهو يمني النفس بتخفيف الضغط على مدربه مونتيلا، لا سيما أنه سقط في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، كما اكتفى بالتعادل الخميس على أرضه في «يوروبا ليج».

لكن الأمور تعقدت بعدما اضطر إلى اللعب بعشرة لاعبين قبل نصف ساعة من عمر اللقاء، بعد طرد مدافعه وقائده القادم من يوفنتوس ليوناردو بونوتشي، الذي نال بطاقة حمراء بسبب ضربة بالكوع إلى ألياندرو روزي.