برشلونة يستهل الدفاع عن الكأس بلقاء مورسيا

مدريد (أ ف ب)

يستهل برشلونة اليوم حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس إسبانيا، عندما يحل ضيفاً على ريال مورسيا من الدرجة الثالثة في ذهاب الدور الرابع. وأحرز النادي الكتالوني اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، ويحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب مع 29 لقباً.

ويتوقع ألا يجد برشلونة أي صعوبة في تخطي عقبة منافسه، ومن المرجح أن يمنح مدربه إرنستو فالفيردي الفرصة إلى البدلاء في سعيه إلى إراحة نجومه، وخصوصاً الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، والقائد إندريس إينييستا بعد العروض التي بذلوها منذ بداية الموسم.

ولم يخسر برشلونة حتى الآن في كل المسابقات وكسب جميع لقاءاته، باستثناء قمته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد (1-1) في الدوري.

ولا تختلف حال ريال مدريد بطل الدوري عن برشلونة، حيث أوقعته القرعة، في مواجهة سهلة أمام فريق من الدرجة الثالثة أيضاً هو فوينلابرادا، نادي مسقط رأس مهاجم أتلتيكو مدريد فرناندو توريس، والذي يحمل الملعب الذي يستضيف مباراة الذهاب اسمه.

وكان النادي الملكي آخر فريق توج بلقب المسابقة قبل أن يهيمن عليها برشلونة، وذلك في موسم 2013-2014 على حساب النادي الكتالوني نفسه، علماً أن النادي الملكي يبحث عن لقبه العشرين فيها.

ويحل أتلتيكو مدريد بطل 2013 ضيفاً على التشي من الدرجة الثالثة، وإشبيلية وصيف بطل النسخة قبل الأخيرة على قرطاجنة «ثالثة».

ويلعب ألافيس وصيف النسخة الأخيرة مع خيتافي، ويلتقي ديبورتيفو لا كورونيا مع لاس بالماس، وجيرونا مع ليفانتي، وإيبار مع سلتا فيجو.

ويلعب فالنسيا ثاني الدوري مع ريال سرقسطة من الدرجة الثانية، وأتلتيك بلباو ثاني الأندية الأكثر تتويجاً باللقب «23 مرة» مع فورمنتيرا من الدرجة الثالثة.