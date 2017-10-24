وكالة الطاقة: فائض الغاز مستمر العقد المقبل

سنغافورة (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن العرض في أسواق الغاز الطبيعي المسال سيظل أعلى من الطلب في العقد المقبل نتيجة زيادة الإنتاج، إلا أن نمو الطلب لاسيما من الصين قد يقلص الفائض بالسوق في موعد مبكر عن التوقعات.

وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية «ستصل للأسواق كميات كبيرة من طاقة الإنتاج الجديدة للغاز الطبيعي المسال، لذا من المرجح أن تظل الأسواق تحظى بإمدادات جيدة حتى منتصف العقد المقبل»، ويرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بفعل طفرة الغاز الصخري في السنوات الأخيرة، لكن ساداموري قال إن نمو الطلب قد يكبح فائض المعروض الهائل الذي دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا للهبوط من أعلى مستوى عند 20.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في فبراير 2014 إلى أقل من عشرة دولارات منذ ذلك الحين.