بليجرينو يدعو ساوثامبتون لـ «القتال»

لندن (رويترز)

دعا المدرب ماوريسيو بليجرينو فريقه ساوثامبتون، لمواصلة القتال على كل نقطة في الدوري الإنجليزي، بعد انتصارهم الصعب 1-صفر على وست بروميتش البيون يوم السبت.

وركض المغربي سفيان بوفال مسافة الملعب كاملة تقريباً، ليسجل هدفاً مذهلاً في الدقيقة 85 باستاد سانت ماريز، ويقود ساوثامبتون لتحقيق ثالث انتصار له هذا الموسم.

ويعاني ساوثامبتون تهديفياً، وكان هدف بوفال الثامن للفريق هذا الموسم، لكن بليجرينو عبر عن سعادته بأداء لاعبيه.

وقال المدرب الأرجنتيني: في الدوري الممتاز يتعين أن تقاتل على كل نقطة، لعبنا أمام منافس صعب جداً، وكان يتعين علينا القيام بأشياء كثيرة للتفوق عليه. أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها، وأدعو الفريق لمواصلة هذا الأداء.

للفوز بمباريات يتعين أن تلعب جيداً، وأن تكون أفضل من منافسك. هذه مهمتنا.

ويحل ساوثامبتون، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز 12 في الدوري يوم الأحد المقبل.