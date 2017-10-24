شمايكل: كلوب قتل لوفرين!

لندن (رويترز)

‬قال بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، إن يورجن كلوب مدرب ليفربول أخطأ عندما حمل قلب الدفاع ديان لوفرين وحده مسؤولية هزيمة ثقيلة 4-1 أمام توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف توتنهام مشاكل ليفربول الدفاعية في ملعب ويمبلي، بعدما سجل هاري كين هدفين أمام 80 ألف مشجع، وهو العدد الأكبر لمباراة في تاريخ الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، بتسجيل الهدفين الأول والرابع لتوتنهام.

وأضاف سون هيونج-مين وديلي آلي هدفين لتوتنهام المتألق، الذي تقدم 3-1 بنهاية الشوط الأول المثير، بعدما قلص محمد صلاح الفارق لفريق المدرب يورجن كلوب.

وسحب كلوب المدافع الكرواتي لوفرين بعد نصف ساعة في رد فعل على الأداء السيئ لفريقه، وقال شمايكل: قام بتحميل لوفرين وحده المسؤولية، سيتصدر اللاعب عناوين الأخبار بسبب ذلك، إنه أمر ظالم حقاً، يجب أن يتحمل المدرب المسؤولية، لقد قتل اللاعب، الفريق كله دافع وكأنه يفعل ذلك لأول مرة.

وتراجع ليفربول إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة واستقبل 16 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف في مرماه بعد 9 مباريات منذ 1964.واعترف كلوب بعد الهزيمة بأن لوفرين لم يكن المسؤول وحده عن هذه الخسارة القاسية، وانتقد فريقه بداعي الافتقار للروح أمام توتنهام، ويسعى ليفربول للتعويض، عندما يستضيف هدرسفيلد تاون في أنفيلد السبت المقبل.