جوارديولا: إنجاز أرسنال يصعب تكراره

مانشستر (رويترز)

قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، إنه سيكون من الصعب تكرار إنجاز أرسنال الرائع في موسم 2003-2004 عندما أنهى مشواره دون أي هزيمة.

ويتصدر سيتي المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بعدما عادل سيرجيو أجويرو رقماً قياسياً في الفوز 3-صفر على بيرنلي باستاد الاتحاد السبت الماضي.

ولم يكن سيتي في أفضل حالاته وشعر بيرنلي براحة في الدفاع في البداية، لكن المباراة تحولت بعد ركلة جزاء أغضبت الفريق الزائر، عندما تعرض برناردو سيلفا لإعاقة من نيك بوب حارس بيرنلي.

ونفذ أجويرو ركلة الجزاء بنجاح ليتساوى مع ايريك بروك برصيد 177 هدفاً في صدارة قائمة هدافي سيتي عبر العصور، ثم ضاعف نيكولاس أوتامندي النتيجة بضربة رأس، قبل أن يختتم ليروي ساني الأهداف بتسديدة ذكية، ليؤكد الانتصار وسط الأمطار في مانشستر.

وفريق المدرب جوارديولا هو الوحيد الذي لم يهزم في الدوري هذا الموسم، لكن المدرب الإسباني قال إن هذا الأمر لن يستمر لقوة المنافسة في البطولة.وأضاف لوسائل إعلام بريطانية: إنهاء الموسم دون هزيمة لن يحدث لأنه تنتظرنا مباريات كثيرة، ونواجه منافسة أقوى من أي وقت سابق، تحقيق مثل هذا الإنجاز يبدو أمراً بعيد المنال، وتابع: ستكون هناك لحظات هبوط وستكون اختباراً قوياً لي كمدرب وأيضاً للاعبين، للوقوف على الطريقة التي سننهض بها.

أعلم أن الناس مغرمة بالإحصاءات ومقارنة الفرق بعضها ببعض، وأنا سعيد بتحقيق 11 انتصاراً متتالياً في كل المسابقات لأننا أظهرنا قدرتنا على الفوز بمباريات كثيرة.

وأنهى أرسنال موسم 2003-2004 بطلاً للدوري الممتاز بعدما حقق 26 انتصاراً مقابل 12 تعادلاً.وقال جوارديولا إنه حتى جولدن ستيت وريورز المهيمن على دوري السلة الأميركي للمحترفين في السنوات الأخيرة، واجه الهزيمة في بداية مهتزة للموسم وحذر سيتي من مواجهة نفس المصير، وأضاف: سنخسر مباريات بالطبع لكننا لن نتراخى أو نتهاون. أعدكم بذلك، نحن لا نلعب إلا للفوز.ويملك سيتي 25 نقطة من تسع مباريات وسيحل ضيفاً على وست بروميتش ألبيون صاحب المركز 13 يوم السبت.