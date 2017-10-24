الأمير هاري.. مشروع أسطورة تقهر «أوهام الورق»!

محمد حامد (دبي)

ماذا تفعل إذا امتلكت الإعلام الأكثر تأثيراً، والدوري الأقوى في العالم وليس لديك اللاعب الأفضل؟ تلك هي مشكلة الإنجليز الأبدية، مما دفعهم لصناعة أساطير على الورق، صحيح أنهم اقتربوا من مواصفات «الأسطورة الحقيقية» لكنهم لم يبلغوها، فقد أثاروا الجدل بالنظر إلى عدم تكاملهم، خاصة فيما يتعلق بعدم التألق خارجياً مع الأندية الأوروبية العملاقة «خارج الدوري الإنجليزي»، وكذلك عدم قدرتهم على تحقيق شيء يذكر لمنتخب «الأسود الثلاثة» منذ عام 1966، فمنذ هذا الوقت وهو يبدو أسداً بلا أنياب، سواء مونديالياً أو قارياً، كما أن غالبيتهم لا يملكون مهارة أو موهبة اللاعب اللاتيني مثلاً.

الصحافة الإنجليزية لديها القدرة على صنع الأيقونات، هذا ما حدث مع النجم الأشهر دافيد بيكهام، وتكرر مع وين روني، والموهوب مايكل أوين، وكذلك جاري لينيكر، وآلان شيرر الهداف التاريخي للبريميرليج، وآندي كول، ولامبارد، وشيرنجهام، وغيرهم من النجوم الذين فعلوا كل شيء في كرة القدم، ولكنهم لم يحصدوا لقب الأسطورة خارج حدود الإمبراطورية التي كانت لا تغرب عنها الشمس.

ظهر كين بقوة مع توتنهام في موسم 2014 - 2015، وعلى الرغم من أنه واجه الكثير من المعاناة قبل الموسم المشار إليه في ظل إعارته لأندية مجهولة، مثل ليتون أورينت، وميلوال، وكذلك نوريتش سيتي وغيرها من أندية دوري الظل والظلام، فإنه تألق على نحو مفاجئ، ليسجل في موسم 2014 - 2015، عدداً من الأهداف جعله ثانياً على لائحة أفضل الهدافين في البريميرليج برصيد 21 هدفاً، ولم يتقدم عليه سوى أجويرو.

وفي الموسم التالي تعملق كين وانتزع لقب الهداف برصيد 25 هدفاً، وفي الموسم الماضي فعلها من جديد وحصد لقب هداف الدوري برصيد 29 هدفاً، متفوقاً على جميع النجوم الذين أتوا من خارج إنجلترا، وهو أمر لا يتكرر كثيراً في دوري يعتمد بصورة شبه مطلقة على المحترف القادم من خارج الحدود، واللافت في الأمر أن تألق «الأمير» هاري أخذ معه توتنهام إلى المنافسة على القمة، ولم يكن مجرد توهج فردي للاعب يملك قدرات تهديفية خاصة ومواصفات بدنية تجعله أحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الراهن.