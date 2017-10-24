تعطل الإمدادات العراقية وانخفاض الحفارات الأميركية يدعم أسعار النفط

امستردام، بغداد (رويترز، د ب أ)

حافظ النفط على مكاسب الأسبوع الماضي إلى حد كبير أمس، مدعوماً بتعطل إمدادات من العراق وتراجع عدد الحفارات في الولايات المتحدة، وقال محللون، إن تراجع الحفارات في الولايات المتحدة قد يكون مؤقتا، إذ أن التحذيرات من أعاصير هي السبب في الحد من أنشطة الحفر.

وذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر النفطية الأميركية انخفض بواقع سبع منصات إلى 736 منصة في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر الجاري وهو الأقل منذ يونيو الماضي، وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 57.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش بانخفاض 19 سنتا. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 51.86 دولار للبرميل، وأحد العوامل الداعمة للنفط هو تعطل الإمدادات من شمال العراق حيث تصاعدت حدة التوترات منذ اقتراع كردستان العراق لصالح الاستقلال الشهر الماضي.

قال مصدر ملاحي لرويترز أمس، إن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ارتفعت قليلا إلى نحو 255 ألف برميل يومياً، وكانت التدفقات تتراوح بين 200 و250 ألف برميل يومياً في اليوم السابق مقارنة مع التدفقات المعتادة عند حوالي 600 ألف برميل يومياً. العراق يعتزم إعادة تأهيل الحقول النفطية في كركوك، وأعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، عزم الحكومة العراقية ووزارة النفط بالإسراع في إعادة تأهيل وتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقال اللعيبي، في بيان صحفي أمس: «تم استقبال الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية في الشرق الأوسط مايكل تاونسند، وأن الوزارة عرضت على الشركة تفعيل التعاون السابق حول تطوير الحقول النفطية في كركوك، وبما يحقق زيادة في الإنتاج النفطي تتجاوز معدلات 700 ألف برميل باليوم»، وأعرب الوزير العراقي عن «أمله في التوصل إلى اتفاق قريب مع الشركة العالمية لوضع خريطة طريق والبرامج والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة». من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بي بي أن «الشركة تتمتع بعلاقات متميزة مع القطاع النفطي العراقي، وأن الشركة مستعدة للتعاون مع الوزارة والحوارات مستمرة بهذا الصدد». وأضاف أنه «تقرر تشكيل فريق عمل مشترك لتقييم ودراسة الوضع العام، وتنظيم الزيارات وإجراء المسوحات للحقول النفطية في المحافظة». وأعادت وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي السيطرة على حقول كركوك الشمالية بعد أن سيطر عليها إقليم كردستان، بعد اجتياح «داعش» للمناطق الشمالية في يونيو عام 2014.