هاشيك يعالج أخطاء «الصقور» قبل لقاء «البرتقالي»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

عاد لاعبو الإمارات أمس إلى مرحلة الحصص التدريبية ضمن مرحلة الإعداد المقررة للقاء عجمان، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، بالطموحات الكبيرة لاستعادة النتائج الإيجابية، إثر الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام العين في الجولة الماضية، علماً أنها الثالثة بعد خسارتي الوصل وشباب الأهلي-دبي في الجولتين الثانية والرابعة.

وطلب المدرب هاشيك من اللاعبين التركيز على اللقاء المقبل أمام عجمان والعمل على تجاوز الأخطاء التي حدثت في الجولة الماضية، وتعزيز الإيجابيات التي كانت حاضرة في الملعب، وذلك لضمان العودة بالنتيجة الإيجابية قبل الانتقال إلى المواجهة التالية أمام الشارقة في الجولة السابعة. وتمثل عودة اللاعب خالد خميس إلى المشاركة في الحصص التدريبية نقطة مهمة من شأنها أن تعزز خيارات المدرب هاشيك، خصوصاً أن الفريق عانى من النقص العددي في المباريات الماضية، بينما يبدأ المدافع عمر الخديم تدريبات اللياقة البدنية تمهيداً لمرحلة لمس الكرة مع اللاعبين، إثر الانتكاسة التي تعرض لها بعدما كان قريباً من العودة إلى التشكيلة الأساسية في الجولة الثالثة، رغم أنه خضع لعلاج مكثف من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات الخاصة للقاء الشارقة بكأس الخليج العربي.

وبدوره شدد اللاعب مروان محمد على أهمية تجاوز الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام العين والتركيز على المواجهة المقررة أمام «البرتقالي»، موضحاً أن المواجهة لن تكون سهلة أمام أصحاب الأرض، وهو ما يعني ضرورة تقديم المستوى الفني المطلوب لاستعادة «نغمة الفوز».

وأضاف: «نسعى لتعويض التراجع الذي حدث في بعض المباريات، وهناك حالة كبيرة من التفاؤل في قدرة الفريق على تجاوز هذا الواقع، في ظل التهيئة النفسية الكبيرة من إدارة النادي والجهاز الإداري، ونتمنى أن نحصل على النتيجة الجيدة حتى نستعيد التوازن المطلوب في الدوري».

وأكد باسم عبدالله، مدير الفريق، أهمية طي صفحة الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام العين في الجولة الماضية من الدوري ورفع مستوى التركيز قبل مواجهة عجمان، وقال إن الجهازين الفني والإداري يضطلعان بجهود كبيرة لتعزيز جاهزية اللاعبين للمرحلة المقبلة من الدوري.