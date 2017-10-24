تين كات يشرح أهداف «فخر أبوظبي» المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد الهولندي تين كات مدرب الجزيرة اجتماعاً خاصاً مع لاعبي الفريق، خلال تدريب أمس، وتحدث عن أهداف المرحلة المقبلة والصعوبات التي تواجه الفريق وكيفية التعامل معها بشكل عقلاني للغاية.

وأشاد تين كات خلال الاجتماع الذي جاء بعد راحة حصل عليها اللاعبون لمدة يومين، في ظل حالة الإرهاق الشديد التي ظهرت على بعض اللاعبين.

وحصل تين كات على تقرير خاص بحالة المصابين، على رأسهم علي مبخوت ولاسانا ديارا، ومن المقرر أن تتحدد مشاركتهما في مباراة الفرق المقبلة أمام حتا خلال تدريب الغد.

وغاب عن تدريبات «فخر أبوظبي»، أحمد ربيع بسبب وفاة والدته، وقام الجهاز الفني واللاعبين بتقديم واجب العزاء له.