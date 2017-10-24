«الخليج العربي» يتربع على عرش آسيا للمرة الثالثة في 2017

دبي (الاتحاد)

واصل دوري الخليج العربي تصدره للدوريات المحلية في القارة الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2017، بعد أن احتل المركز الأول في التصنيف الذي يصدره الاتحاد الآسيوي، والذي تم نشره أمس بالموقع الرسمي للاتحاد.

وتقدم دورينا على كبرى الدوريات الآسيوية حاصداً 96.224 نقطة، فيما حل الدوري الكوري في المركز الثاني برصيد 87.925 نقطة، ثم الدوري الصيني 87.212، وجاء الدوري السعودي في المركز الرابع بـ 84.552 نقطة، والدوري الياباني خامساً برصيد 82.788 نقطة.

وسبق لدورينا تصدر الدوريات الآسيوية للمرة الأولى خلال هذا العام حسب تقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الصادر في منتصف شهر فبراير 2017، برصيد 96.56، وحافظ دورينا على قمة الترتيب الآسيوي برصيد 95.428 نقطة في تصنيف شهر يونيو 2017، لتكون صدارته الحالية هي الثالثة على التوالي خلال نفس العام.

من جانبه أوضح عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، أن الفضل الأول فيما تحقق يعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص، مبيناً أن الإنجاز نتاج طبيعي لما حققته أنديتنا من نتائج طيبة خلال مشاركاتها في مسابقات الاتحاد الآسيوي، مشيداً بتعاون الأندية واتحاد الكرة مع لجنة دوري المحترفين، متمنياً أن تتضافر الجهود من أجل تطوير كرة القدم الإماراتية.

وقال: «استمرار دوري الخليج العربي على قمة الدوريات الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي في هذا العام، أمر جيد وخبر مفرح، لكن الأهم هو مواصلة مساعي التطوير، ليكون دورينا هو الأفضل في القارة الآسيوية من كافة النواحي، وسنواصل العمل مع شركائنا لتحقيق أعلى معايير الجودة في تنظيم مختلف المسابقات، ليكون دورينا دائماً في المقدمة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تستهدف الرقم واحد في كافة المجالات».