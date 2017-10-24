لندن تفرض ضريبة على السيارات الأكثر تلويثاً للهواء

لندن (رويترز)
قال رئيس بلدية لندن صادق خان، إن العاصمة البريطانية فرضت ضريبة أمس، على السيارات الأقدم والأكثر تلويثا للبيئة في محاولة لتحسين جودة هواء العاصمة.
وتطبق الضريبة اليومية الجديدة وقيمتها عشرة جنيهات استرليني على السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين المسجلة قبل 2006 والتي لا تتماشى مع التوجيهات الأوروبية لعام 2005 التي تنظم انبعاثات السيارات.
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تأتي هذه الإجراءات بعدما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن إجراءات حكومة المملكة المتحدة لمكافحة تلوث الهواء تفشل في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحدود ثاني أكسيد النيتروجين.