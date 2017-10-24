الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق حول نظام «العمل بالإعارة»

لوكسمبورغ (أ ف ب)

تسعى دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على إصلاح قواعد العمل بنظام الإعارة الذي كان في قلب جدل كبير صيف 2017 بين فرنسا ودول شرق أوروبا خصوصاً بولندا.

فبعد 18 شهراً من اقتراح المفوضية الأوروبية مراجعة القواعد الأوروبية التي تؤطر نظام الإعارة (نظام يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي مع اقتطاع مساهماتهم الاجتماعية في بلدهم الأصلي)، اجتمع أمس، وزراء العمل في دول الاتحاد الأوروبي لبحث الأمر في لوكسمبورغ.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الاجتماعية ماريان تيسين، لإذاعة فرنسا الدولية «آمل أن نحقق اختراقاً». وشددت على أن الهدف الأكبر هو التوصل إلى «أجر متساوٍ لعمل متساو في مكان العمل ذاته».

ومن خلال مراجعة النظام، تريد المفوضية الأوروبية أن تطبق القواعد ذاتها المطبقة على العمال المحليين على العاملين بنظام الإعارة. مثلاً إذا كان بلد الاستقبال ينص قانونه على منحة برد أو عمل مضن أو أقدمية أو شهر ثالث عشر، فيتعين أن يحصل عمال الإعارة على الأمر ذاته. وكان الرئيس الفرنسي طالب بتشديد الإصلاح، منتقدا بولندا وثلاث دول أوروبية أخرى من مجموعة فيزغراد (المجر وتشيكيا وسلوفاكيا) المؤيدة لاستمرار الوضع على ما هو عليه. لكن لا تزال هناك ثلاث نقاط عالقة، تتمثل في مدة الإعارة وتاريخ بدء سريان القواعد الجديدة والنقل البري.