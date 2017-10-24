«يونيكريديت» يفتتح فرعاً في «أبوظبي العالمي»



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) افتتح بنك يونيكريديت، فرعا جديدا لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات في أبوظبي، ويسهم الفرع في تعزيز وإنشاء وتطوير أعمال على نطاق العروض الدولية التي يقدمها البنك لعملائه من الشركات والمؤسسات المالية. ويعمل الفرع الجديد، الذي يمثل ترقية للمكتب التمثيلي المحلي، ويسهم في تعزيز الدعم المقدم لعملاء يونيكريديت الأوروبيين، وسيدعم في الوقت نفسه العملاء المحليين، بما في ذلك الشركات الإقليمية المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية المحلية والصناديق السيادية، ويأتي هذا العرض الجديد الذي يقدمه بنك «يونيكريديت» اعتماداً على الأعمال التجارية الراسخة أصلاً مع شركاء من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين قدم لهم البنك الدعم في صفقات بلغت قيمتها 6.5 مليار يورو في عام 2016.