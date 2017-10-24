606.3 مليون درهم صافي أرباح «رأس الخيمة الوطني»

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني نمو 9.4% في الأرباح الصافية الموحّدة التي بلغت 606.3 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2017، وحقق الربع الثالث من العام الحالي ربحاً بقيمة 224.8 مليون درهم بزيادة مطردة نسبتها 106.7% على أساس سنوي. وبلغت قيمة إجمالي القروض والسلف 32.6 مليار درهم في 30 سبتمبر 2017، بارتفاع 12.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأدى النمو المستقر في إجمالي القروض والسلف إلى زيادة في إجمالي الموجودات بمعدل 8.3% إلى 46.1 مليار درهم، مقارنة مع نهاية عام 2016. إضافة إلى ذلك، نمت ودائع العملاء بقيمة 2.1 مليار درهم لتبلغ 31.5 مليار درهم بمعدل 7.0%، وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «شكل أداء البنك خلال الأشهر التسعة الماضية انعكاساً لإستراتيجية التنويع التي يعتمدها منذ سنوات».