«الصغيرة والمتوسطة» تناقش أفضل حلول تطوير ونجاح الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي نخبة من رواد الأعمال وصناع القرار من مختلف أطياف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا الأسبوع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمناقشة الحلول والابتكارات التي تساهم في تعزيز وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وعلى هامش فعاليات «معرض الأعمال الذكية» الذي ينظم بشراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة دبي، واتصالات، سيناقش المجتمعون أهم القضايا المؤثرة في أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير حلول الأعمال الحالية بهدف تمكين الشركات من المنافسة وتحقيق النجاح.

ويشارك في المعرض الأبرز للأعمال الموجهة للأعمال، والذي يتواصل على مدار يومين، كل من جون لينكولن، نائب الرئيس الأول لقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات، إلى جانب ثلة من صناع القرار والأساتذة من كل من شركة كيه بي إم جي، وإرنست آند يونغ، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومدرسة إس بي جين للإدارة العالمية، ولوجوس للاستشارات الإدارية الدولية، وسنتوريون للاستشارات، للحديث عن التوجهات الرئيسية المؤثرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال جون لينكولن، نائب الرئيس الأول لقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة مواكبة مسيرة التحول الرقمي لتكون قادرة على المنافسة وتعزيز الإنتاج والأرباح.