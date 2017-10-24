ضغوط بيع «القيادية» تهبط بمؤشرات الأسواق

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت ضغوط بيع طالت عدداً من الأسهم الرئيسية بقيادة سهم «إعمار» في تراجع مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، بعدما زادت تخوفات المستثمرين من مساهمة الأطروحات الجديدة في امتصاص سيولة الأسهم خلال الجلسات المقبلة، فيما ارتفعت قيمة سيولة الأسهم نتيجة ظهور بوادر إيجابية لنتائج الشركات المدرجة، خصوصاً أسهم القطاع المصرفي.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 579.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 335.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5713 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 70 شركة مدرجة، ارتفع منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 38 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في التماسك أمام عمليات جني أرباح استهدفت عدداً من الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، ليغلق عند مستوى 4498 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01% بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 60.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 86.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 956 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار18 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد استطاع تقليص خسائره الصباحية مع تفاقم ضغوط البيع التي طالت عدداً من الأسهم الرئيسية بقيادة أسهم «إعمار» و«جي إف إتش» و«دبي الإسلامي»، ليغلق مع نهاية الجلسة منخفضاً بنسبة 0.7% عند مستوى 3618 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 274.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 492.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4757 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 20 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «إن الأسهم القيادية شهدت خلال الجلسة ضغوطاً بيعية تركزت على سهم «إعمار» بعدما تم الإعلان عن توقعات الشركة عن طرح نسبة 20% من أسهم «إعمار للتطوير» في موعد يبدأ يوم 2 نوفمبر المقبل، منوهاً بأن الإعلان ساهم بشكل كبير في زيادة وتيرة تخوف المستثمرين من امتصاص الطرح للسيولة خلال الجلسات المقبلة، مفضلين الخروج والدخول مرة أخرى بعد انتهاء موعد الاكتتاب، وأضاف الطه، أن انسحاب المستثمرين من سهم «إعمار» الذي يمثل 23% من الوزن النسبي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في الطرح الجديد، بل على العكس فإن التوقعات تشير إلى تسجيل الشركة بيانات إيجابية في الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار إلى الأداء الإيجابي لقطاع المصارف في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما جعل المستثمرين يتجهون إلى أسهم البنوك بعدما سجلت نتائج ساهمت بشكل كبير في استقرار أداء القطاع المصرفي، خصوصاً بعد الإعلان عن تسجيل نمو في أرباح دبي الإسلامي بواقع 14% وتحقيق أبوظبي الإسلامي نمواً 11%. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «إشراق العقارية» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً مع نهاية الجلسة نحو 17.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 13.7 مليون درهم، ليغلق عند مستوى 0.78 درهم، خاسراً 3 فلوس عن الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «إعمار» في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة مع نهاية الجلسة، مسجلاً قيمة تعاملات بلغت 140.4 مليون درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 16.7 مليون سهم، ليغلق منخفضاً 2.33% عند مستوى 8.37 درهم، خاسراً 20 فلساً عن الإغلاق السابق.