ضغوط بيع «القيادية» تهبط بمؤشرات الأسواق

حاتم فاروق (أبوظبي)
ساهمت ضغوط بيع طالت عدداً من الأسهم الرئيسية بقيادة سهم «إعمار» في تراجع مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، بعدما زادت تخوفات المستثمرين من مساهمة الأطروحات الجديدة في امتصاص سيولة الأسهم خلال الجلسات المقبلة، فيما ارتفعت قيمة سيولة الأسهم نتيجة ظهور بوادر إيجابية لنتائج الشركات المدرجة، خصوصاً أسهم القطاع المصرفي.
وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 579.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 335.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5713 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 70 شركة مدرجة، ارتفع منها 18 سهماً، فيما تراجعت أسعار 38 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.
|
أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد استطاع تقليص خسائره الصباحية مع تفاقم ضغوط البيع التي طالت عدداً من الأسهم الرئيسية بقيادة أسهم «إعمار» و«جي إف إتش» و«دبي الإسلامي»، ليغلق مع نهاية الجلسة منخفضاً بنسبة 0.7% عند مستوى 3618 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 274.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 492.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4757 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 20 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات.
|
وأشار إلى الأداء الإيجابي لقطاع المصارف في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما جعل المستثمرين يتجهون إلى أسهم البنوك بعدما سجلت نتائج ساهمت بشكل كبير في استقرار أداء القطاع المصرفي، خصوصاً بعد الإعلان عن تسجيل نمو في أرباح دبي الإسلامي بواقع 14% وتحقيق أبوظبي الإسلامي نمواً 11%. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «إشراق العقارية» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً مع نهاية الجلسة نحو 17.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 13.7 مليون درهم، ليغلق عند مستوى 0.78 درهم، خاسراً 3 فلوس عن الإغلاق السابق.
وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «إعمار» في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة مع نهاية الجلسة، مسجلاً قيمة تعاملات بلغت 140.4 مليون درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 16.7 مليون سهم، ليغلق منخفضاً 2.33% عند مستوى 8.37 درهم، خاسراً 20 فلساً عن الإغلاق السابق.