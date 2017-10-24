آل صالح: الإمارات تهدف لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن الإمارات تهدف لمضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستقطبها لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول 2021، مقارنة مع نسبة بلغت نحو 2.6% من الناتج الإجمالي للدولة في عام 2016، بقيمة 9 مليارات دولار تقريباًَ، مبيناًَ أن الدولة في الوقت ذاته ضخت استثمارات مباشرة في الأسواق الأجنبية بقيمة 11 مليار دولار خلال العام نفسه.
وقال إن خطة الدولة في جذب الاستثمارات تعطي الأولوية للتوجه لأسواق معينة مثل أسواق جنوب شرق آسيا، لاسيما الصين واليابان، وذلك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المجدية في الدولة، وأن القطاعات الاستثمارية المحددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإمارات هي المواصلات، تكنولوجيا المعلومات، التعدين، الصحة، الطاقة المتجددة، الفضاء، والمياه، وغيرها من القطاعات التي لها ميزة تنافسية، وبعضها يحتاج لنوعية عالية من التكنولوجيا المتقدمة.
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