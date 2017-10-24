«فاروس جلف» تباشر عملياتها في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أطلقت شركة «فاروس جلف ليمتد» عملياتها في الإمارات بعد حصولها على رخصة التشغيل من الجهات التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، في أول توسع خارجي للشركة خارج مصر.

وتستهدف الشركة تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية والاستشارية للعملاء الحاليين للشركة في الإمارات وتوسيع قاعدة عملائها في أسواق دول «التعاون»، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها حركة رؤوس الأموال والتدفقات الاستثمارية المتبادلة بين مصر ودول «التعاون»، إضافة إلى الآفاق الواعدة للنمو الاقتصادي في الإمارات على وجه الخصوص.

ونظمت الشركة مساء أمس الأول ندوة بمناسبة افتتاح مقرها الجديد في دبي، حول الرؤية الاقتصادية في مصر والمؤثرات الخارجية على السياسة الاقتصادية، حضرها نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق.

وقال علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس، إن الشركة حصلت على الرخصة من الجهات التنظيمية لدى مركز دبي المالي العالمي في يونيو الماضي، وهناك مشاورات حالية مع عدد من العملاء في المنطقة.