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خلال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأبوظبي

محافظ «المركزي» يحذر من التعامل بالعملات الافتراضية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حذر معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، من التعامل بالعملات الافتراضية في الوقت الراهن، مؤكداً ارتفاع المخاطر المرتبطة بتداولها، حيث تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف.

وأكد معاليه، في رد على سؤال لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أمس، بأبوظبي، أن تداولات العملة الافتراضية لا تمر بالقنوات الرسمية؛ ولذلك لا يمكن مراقبتها والتحقق منها، لافتاً إلى وجود معضلات في هذا المجال وتحديات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونفى معاليه نفياً قاطعاً أن يكون مصرف الإمارات المركزي قام بترخيص أي من هذه العملات الافتراضية بالدولة، مضيفاً: «رأينا كيف أن هذه العملات خسرت الكثير من قيمتها عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتمادها».

وأكد المنصوري، في الوقت ذاته، أن المصرف يتابع من كثب التكنولوجيا المالية الجديدة، والتقنيات التي تستخدم في هذا القطاع، ونحن ننظر في التقنيات والتكنولوجيا المالية الجديدة، ونتطلع للتقنيات التي يمكن لها أن تساعد قطاع البنوك، ولكن نتوخى الحذر في الإسراع بتبني تقنية من عدمه.

وأعلن معاليه، أن المصرف المركزي استكمل تشكيل اللجنة الشرعية المعنية بالصيرفة الإسلامية بالدولة، والمكونة من 5 أعضاء، مؤكداً أنها ستبدأ عملها قريباً، وقال: «إن الهدف من تشكيل اللجنة هو إحداث نقلة نوعية في قطاع الصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات». ... المزيد
     
 

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