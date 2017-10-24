«غرفة عجمان» تنظم معرضاً للبناء والتشييد والعقارات

عجمان (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان عقد تنظيم معرض للبناء والتشييد والعقارات 2018 مع شركة الحلول الذكية للتسويق.

وقع العقد من جانب غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال، ومن جانب شركة الحلول الذكية للتسويق نبيل غيث المدير التنفيذي.

وأكد محمد الجناحي أن غرفة عجمان تهدف لإبراز أحدث الوسائل والأدوات التي تخدم قطاعات البناء والتشييد والعقارات والشركات المتخصصة في منتجات ومعدات البناء، لاسيما أن قطاعي المقاولات والعقارات يؤثران بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد ونموه.

كما يهدف المعرض في نسخته الأولى إلى التعريف بأهم المزايا الاستثمارية في القطاع العقاري بالإمارة والترويج للشركات العاملة في عجمان ونظيرتها من الشركات والمؤسسات المشاركة من داخل الدولة وخارجها.

وثمن الجناحي، حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بقطاعات البناء والتشييد والعقارات في إمارة عجمان وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستدامة ونمو القطاعات، لتنعكس على نمو واستدامة مجالات الاستثمار والسياحة والتعلم والصحة، وغيرها من المجالات.

من جانبه، قال نبيل غيث، إن قطاع البناء والمقاولات بإمارة عجمان يحظى بتطور مستمر، حتى باتت إمارة عجمان تمتلك خبرات كبيرة في هذا القطاع الحيوي والذي يدعم كل القطاعات الأخرى.