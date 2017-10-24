«غرفة عجمان» تنظم معرضاً للبناء والتشييد والعقارات

عجمان (الاتحاد)
وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان عقد تنظيم معرض للبناء والتشييد والعقارات 2018 مع شركة الحلول الذكية للتسويق.
وقع العقد من جانب غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال، ومن جانب شركة الحلول الذكية للتسويق نبيل غيث المدير التنفيذي.
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كما يهدف المعرض في نسخته الأولى إلى التعريف بأهم المزايا الاستثمارية في القطاع العقاري بالإمارة والترويج للشركات العاملة في عجمان ونظيرتها من الشركات والمؤسسات المشاركة من داخل الدولة وخارجها.
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من جانبه، قال نبيل غيث، إن قطاع البناء والمقاولات بإمارة عجمان يحظى بتطور مستمر، حتى باتت إمارة عجمان تمتلك خبرات كبيرة في هذا القطاع الحيوي والذي يدعم كل القطاعات الأخرى.