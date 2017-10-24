إيجارات الشقق بأبوظبي تتراجع %5 والمبيعات %3 خلال الربع الثالث

سيد الحجار (أبوظبي)

تراجعت إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، بينما تراجعت إيجارات الفلل بنحو 1%، بحسب تقرير شركة «جيه ‬إل ‬إل»، الذي أشار إلى محافظة إيجارات المساحات الإدارية ومنافذ التجزئة في أبوظبي على استقرارها.

وأوضح التقرير، الصادر أمس، تحت عنوان «‬نظرة ‬عامة ‬على ‬السوق ‬العقارية ‬لأبوظبي ‬خلال ‬الربع ‬الثالث»‬، ‬إلى تراجع أسعار بيع الشقق بنحو 3% خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، فيما تراجعت أسعار بيع الفلل بنحو 8% خلال الفترة ذاته.

وعلى أساس سنوي، كشف التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، عن تراجع أكبر في أسعار الإيجارات والمبيعات، حيث تراجعت بيع وتأجير الشقق بأبوظبي بنحو 13% خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بالربع الثالث من 2016، كما تراجعت إيجارات الفلل بنحو 9%، والبيع بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.

وذكر التقرير أنه على الرغم من تراجع حجم المعاملات، فلا تزال عمليات بيع الوحدات السكنية مستمرة، حيث حظي مخطط مشروع «وترز أج» على جزيرة ياس الذي تطوره شركة «الدار العقارية» بترحيب كبير في مؤتمر سيتي سكيب العالمي، حيث يضع هذا المشروع معياراً جديداً للسكن عالي الجودة على الواجهات المائية وبأسعار منخفضة.