دبي تتطلّع إلى زيادة السياحة البحرية من أوروبا والهند

دبي (الاتحاد)

شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في معارض دولية وجولات ترويجية لتسليط الضوء على الإمكانات والمقوّمات التي تمتاز بها دبي، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي. وكان من بين الجولات الترويجية مشاركة «دبي للسياحة» مؤخراً في معرض «سيتريد أوروبا» بمدينة هامبورج الألمانية بجناح «كروز آرابيا»، وعدد من المدن الهندية.

وقال جمال حميد الفلاسي، مدير إدارة السياحة البحرية في «دبي للسياحة»: «إن مشاركتنا في معرض سيتريد أوروبا جاءت في الوقت المناسب، حيث أتاح الحدث لممثّلي السفن السياحية ومزوّدي الخدمات وإدارة الوجهات الفرصة لوضع الخطط المناسبة للمواسم المقبلة».

وأضاف عن جناح «كروز آرابيا» أن «هذا التحالف الذي يعمل أعضاؤه بالتزام نحو النهوض بقطاع السياحة البحرية في المنطقة. كما أنّنا نقدّر الدعم الكبير من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي انضمت لنا حتى نتمكّن من الترويج لدبي».