منتخب الشباب يخسر ودية أوزبكستان

دبي (الاتحاد)

خسر منتخبنا الوطني للشباب تجربته الودية الأولى أمام مضيفه منتخب أوزبكستان أمس 0-1، على ملعب بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، والمقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر الحالي وحتى 8 نوفمبر المقبل.

ويخوض الأبيض «التصفيات» الآسيوية في قرغيزستان ضمن المجموعة الأولى والتي تضم الى جانبه منتخبات عمان، النيبال، قرغيزستان «المستضيف»، والبحرين، في المقابل يلعب منتخب أوزباكستان في المجموعة الثانية للتصفيات الى جانب طاجيكستان «المستضيف»، بنجلاديش، سيرلانكا، والمالديف.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول لمواجهة الأمس، قبل أن ينجح المنتخب الأوزبكي في تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بوساطة لاعبه ايسلموف كيندازبييف في الدقيقة 63، ويلتقي منتخبنا نظيره الأوزبكي في تجربة ودية ثانية غداً على ذات الملعب قبل السفر الى قرغيزستان.