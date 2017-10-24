«إكسبو لايف» يطلق برنامج «تحدي الابتكار» بميزانية 100 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أطلق «إكسبو 2020 دبي» برنامج «إكسبو لايف» لتحدي الابتكار، بميزانية تبلغ 100 مليون دولار، مخصصة لدعم المشروعات ذات الحلول الخلاقة للمشاكل والتحديات، التي تواجه المجتمعات، والحلول التي تحافظ على الكوكب. ودعا «إكسبو لايف» كل أفراد المجتمع إلى التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج «https:/‏‏/‏‏www.expo2020dubai.ae/‏‏expo-live/‏‏challenge»، للتعرف بشكل أوسع إلى البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز القدات الإبداعية في مجتمع دولة الإمارات الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية، وإنشاء النماذج الأولى من مشروعات تمكن أصحابها فيما بعد من الانضمام إلى برنامج تحدي الابتكار.

وقال يوسف كايرز، نائب رئيس برنامج «إكسبو لايف»: «إن هدف البرنامج هو تواصل العقول لإطلاق إبداعاتنا الجماعية سعياً لحل المشكلات الكبرى التي تواجهنا جميعاً، وأن يتم ذلك بطريقة تترك أثراً دائماً في الإمارات وخارجها»، مضيفاً: «من خلال برنامج تحدي الابتكار نريد أن نبين ماهية تواصل العقول، وأن نمكّن الناس من معالجة المشاكل التي تهمهم».

ويهدف «إكسبو لايف» من خلال برنامج تحدي الابتكار إلى تفعيل دور عامة المجتمع، وإبراز ماهية شعار «إكسبو 2020 دبي»، تواصل العقول وصنع المستقبل، فضلاً عن ترسيخ مفهوم وروح العقلية المبتكرة في المجتمع وتطوير قدرات الإبداع والابتكار لأفراد المجتمع عبر سلسلة ورش عمل حول التفكير الإبداعي.