نمو متوقع في أعمال الخدمات البحرية والملاحية في «أديبك 2017»

أبوظبي (الاتحاد)

يتوقع أن تشهد الأعمال المتعلقة بالمجالات النفطية البحرية والملاحية نمواً خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2017»، الذي ينعقد في الفترة بين 13 و16 نوفمبر المقبل في أبوظبي، في ضوء توقعات المحللين بحصول زيادة متواضعة في الإنفاق على عمليات الصيانة والإنتاج في قطاع النفط، وتوقعات بضخ استثمارات كبيرة في مشروعات تنقيب بحري عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان تحليل قد أجرته حديثاً شركة «دوجلاس ويستوود» خلص إلى أن مشهد الصيانة والتعديلات والعمليات المرتبطة بهذين المجالين «تبدو أكثر إيجابية»، برغم أن الاستثمار في الإنتاج البحري الجديد لا يزال منخفضاً مقارنة بمستويات ما قبل عام 2014. ويرجع جزء كبير من الانتعاش إلى تنشيط طلبيات عمل كان تمّ تأجيلها في السابق.

وشهد عام 2017 ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي إبرام أرامكو السعودية اتفاقيات مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي لشراء 4 منصات بحرية ومعدات مرتبطة بها، فضلاً عن صفقة منفصلة لتوريد 17 هيكلاً فولاذياً لدعم المنصات البحرية.

أما على الصعيد العالمي، فتتوقع «وود ماكنزي» الاستشارية تجديد أعمال الاستكشاف والإنتاج في مشاريع المياه العميقة، حيث أدت التحسينات في الكفاءة إلى خفض سعر التعادل بنسبة 20% في السنوات الثلاث الماضية.

وقال علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2017: «إن قطاع النفط والغاز يشهد «تفاؤلاً متجدداً» بين الشركات العاملة في دعم الإنتاج البحري»، موضحاً أن «ثمّة طلباً متزايداً مدعوماً من قطاع أصبح الآن أكثر كفاءة، ومن استقرار في الأسعار، وحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد المرتقب».

وأضاف أن «أديبك يدعم هذا النمو بوصفه أرضية يمكن للموردين التواصل عبرها مع صانعي القرار في مجال المشتريات وتطوير أعمال جديدة، كما أن برامجه للمؤتمرات الاستراتيجية والتخصصية الشاملة تمثل فرصة لا مثيل لها لتبادل المعرفة المتخصصة».

ويشكل الغاز الطبيعي مصدراً مهماً لتطوير مشهد إيجابي بالمجالات النفطية البحرية والملاحية مستقبلاً، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تشهد مصر استثمارات تبلغ قيمتها نحو 27.3 مليار دولار في حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس للغاز، و76 امتيازاً جديداً للتنقيب بقيمة تبلغ قرابة 1.5 مليار دولار. كما توفر المياه الإقليمية اللبنانية والقبرصية فرصاً جديدة للتنقيب والإنتاج البحري في شرق البحر المتوسط.

وينتظر أن يساهم تحرك الاستثمارات النفطية صوب المجال البحري في جعل المشاريع الجديدة تخلق فرصاً تجارية في المنطقة البحرية والملاحية الفريدة من نوعها التي تقام في «أديبك»، التي تعود في الدورة المرتقبة من الحدث للعام الثالث على التوالي.