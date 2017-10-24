اتحاد الكرة يخسر قضية «أبيض الناشئين» مع «الآسيوي»!

معتز الشامي (دبي)

انتهت المهلة القانونية الرسمية التي أتيحت أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة، للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان، كما وعد المجلس في اجتماعه يوم 19 سبتمبر الماضي، للاعتراض على قرار الاتحاد الآسيوي، برفض نقل مجموعة التصفيات الآسيوية من قطر إلى أرض محايدة، وفق ما طالب الاتحاد، وبالتالي ضاعت فرصة سانحة لجيل صاعد تم بناؤه خلال 3 سنوات مضت للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، ومنها إلى مونديال الناشئين تحت 17 سنة.

وأسقط اتحاد الكرة حقه في الدفاع عن فرص المنتخب، عندما اكتفى بالبيان «الناري»، الذي صدر يوم 20 سبتمبر بعد قرار لجنة الطوارئ في الاتحاد الآسيوي، برفض طلب الإمارات، دون أن يصعد إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، خلال 21 يوماً تلت قرار الآسيوي، وانتهت رسمياً يوم 15 الشهر الجاري، دون أن يتحرك اتحاد الكرة على الأرض أو يقدم شكوى رسمية يدافع بها عن حقوقه.

كما لم تتلقَ «الاتحاد» أي رد من اتحاد الكرة على استفسارات رسمية تم إرسالها لإدارة الإعلام، حول موقف الاتحاد من قضية أبيض الناشئين، وسر التأخر في تحريك شكوى للدفاع عن حقوق المنتخب، والتي ربما كانت تشهد حكماً لصالحنا بإعادة التصفيات في أرض محايدة لمجموعتنا.

وكان اتحاد الكرة قد حاول نقل مجموعة التصفيات من الدوحة، بعد اتهام قطر بتمويل الإرهاب وقطع جميع العلاقات معها، ولكن تأخر الاتحاد في التحرك الرسمي بأروقة الاتحاد الآسيوي، ورغم ذلك حاولت الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي التدخل، ونقل المنتخب لمجموعة نيبال وتبديله بالمنتخب العراقي في مجموعة الدوحة، إلا أن تحركاً قطرياً تم في الخفاء، لإقناع منتخبات المجموعتين بعدم جواز قانونية الاستبدال بعد إجراء قرعة علنية رسمية للتصفيات القارية، ما دفع الاتحاد الآسيوي للتراجع عن قراره في ظل عدم قيام اتحادنا بالتنسيق اللازم مع الاتحادات الوطنية في المجموعتين باستثناء القطري، والحصول على الموافقات اللازمة منها ودعم تدخل الآسيوي.