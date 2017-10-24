المنصوري: بحث زيادة رحلات الناقلات الإماراتية إلى إسبانيا

مصطفى عبد العظيم (دبي)
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «إن هناك مباحثات جارية مع الحكومة الإسبانية لزيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية الإماراتية إلى المطارات الإسبانية والسماح لهذه الشركات بالطيران إلى نقاط أخرى، انطلاقاً من المطارات الإسبانية فور الاتفاق على تطبيق مبدأ الحرية الخامسة».
وأضاف المنصوري، خلال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا بدبي أمس، أن الجانبين بحثا العديد من النقاط التي من شأنها تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل على إنجاز الاتفاقيات العالقة بين الجانبين مثل الاتفاقية الخاصة بحماية الاستثمار بين الإمارات وإسبانيا والتي تتطلب موافقات من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالنقل الجوي والتي تمهد لزيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الإماراتية إلى إسبانيا.
ونوه المنصوري بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأوضح معاليه أن معدلات التبادل التجاري التي حققها البلدان تعكس شراكة تجارية وثيقة، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما خلال السنوات الخمس الماضية من 1.9 مليار دولار في عام 2011 إلى 2.4 مليار دولار (8.8 مليار درهم) في عام 2016، بنمو 26.3%، وأن الاستثمارات الإسبانية في الدولة تشهد تزايداً مستمراً، حيث تعمل في الدولة نحو 45 شركة و112 وكالة تجارية إسبانية، إلى جانب 2456 علامة تجارية إسبانية مسجلة في الدولة حتى عام 2015. وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية المتنوعة في مجالات الطاقة المتجددة والعقارات والأغذية والمنتجات الزراعية في إسبانيا هي محل تقدير من كافة المستويات بالنظر إلى الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الإسباني خاصة خلال فترة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2008. وكشف معالي سلطان المنصوري عن نجاح الجانب الإماراتي في التأسيس لشراكة جديدة مع إسبانيا في مجال الاقتصاد الإسلامي، بحكم موقع إسبانيا الجغرافي القريب من العالم الإسلامي ووجودها بالاتحاد الأوروبي الذي يجعل منها بوابة رئيسة مهمة جداً للدفع بتقوية الاقتصاد الإسلامي ليس فقط على مستوى العالم الإسلامي ولكن أيضاً داخل دول الاتحاد الأوروبي. ... المزيد