المنصوري: بحث زيادة رحلات الناقلات الإماراتية إلى إسبانيا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «إن هناك مباحثات جارية مع الحكومة الإسبانية لزيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الوطنية الإماراتية إلى المطارات الإسبانية والسماح لهذه الشركات بالطيران إلى نقاط أخرى، انطلاقاً من المطارات الإسبانية فور الاتفاق على تطبيق مبدأ الحرية الخامسة».

وأضاف المنصوري، خلال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا بدبي أمس، أن الجانبين بحثا العديد من النقاط التي من شأنها تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل على إنجاز الاتفاقيات العالقة بين الجانبين مثل الاتفاقية الخاصة بحماية الاستثمار بين الإمارات وإسبانيا والتي تتطلب موافقات من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالنقل الجوي والتي تمهد لزيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الإماراتية إلى إسبانيا.

ونوه المنصوري بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.