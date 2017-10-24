شرطة دبي تشارك في «ويتيكس» بسيارة صديقة للبيئة



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) عرضت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس 2017» المقام بدبي، أحدث الدوريات الكهربائية الصديقة للبيئة التي انضمت إلى أسطولها. وتفقد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العقيد المهندس تميم الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، منصة شرطة دبي، وأطلع على المشاركة في المعرض. وقدم الملازم خالد الهلالي، من قسم السيارات الفارهة بإدارة الشرطة السياحية، شرحاً حول دورية «بي أم دبليو I3» الكهربائية، مشيراً إلى أنها كهربائية بالكامل، وهيكلها خفيف الوزن مصنوع من البلاستيك المدعم بألياف الكربون والألومنيوم، وإجمالي وزنها 1195 كيلوجراماً. وتتميز السيارة بقوة محرك 170 حصاناً، ويحصل المحرك الكهربائي على الطاقة عبر بطاريات الليثيوم، التي تسمح بقطع السيارة مسافة 130 إلى 160 كيلومترا، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الثانية خلال 7.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومتراً في الساعة. وعرضت موزة عتيق من إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة سيارة بيجو «Ion» الصديقة للبيئة التي انضمت مؤخراً للعمل ضمن دوريات شرطة دبي في مطارات دبي، وتعمل السيارة اقتصادية جداً لاعتماد محركها على الكهرباء بنسبة 100%. وقالت موزة عتيق إن شحن السيارة لـمدة 8 ساعات يُمكن سائقها من السير لمسافة 100 كيلومتر.