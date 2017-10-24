«مصدر» تستعرض مشروعاتها للطاقة النظيفة وتحلية المياه

دبي (الاتحاد)

تستعرض «مصدر» خلال مشاركتها في الدورة التاسعة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» محفظة مشروعات الطاقة النظيفة التي ساهمت في تطويرها محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما في ذلك المشروعات المبتكرة في تحلية المياه وتحويل النفايات إلى طاقة.

وستعرض «مصدر» مشروعات قائمة، بما في ذلك تفاصيل المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. ومشروعها المشترك مع «بيئة» لتحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب برنامجها الرائد لتحلية مياه البحر في منطقة غنتوت، و»شمس 1» التي تعد أكبر محطة قيد التشغيل للطاقة الشمسية المركزة في دولة الإمارات.

وتشمل محفظة «مصدر» الدولية على مشروعات في أكثر من 20 دولة، منها محطة «هايويند سكوتلاند» بقدرة 30 ميجاواط، التي تم تدشينها الأسبوع الماضي لتصبح المحطة العائمة الأولى لطاقة الرياح البحرية على نطاق تجاري في العالم.